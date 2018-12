Cómo conseguir el cuerpo de Jason Momoa “Aquaman”… y seguir bebiendo cerveza

Jason Momoa, un cuerpo perfecto para interpretar a Aquaman

Jason Momoa es uno de los actores de moda. Pese a protagonizar Conan en 2011, fue su participación en Juego de Tronos lo que dio un auge a su carrera, que ahora ha explotado definitivamente con Aquaman, un personaje que ha encarnado por tercera vez y que le ha llevado a ser conocido por el gran público.

No todo el mundo sabía quién era Jason Momoa, aunque su físico es lo suficientemente extraordinario para que no pase desapercibido. Este norteamericano de padre hawaiano y madre alemana-irlandesa ha conseguido hacerse un nombre en la meca del cine, pese a que sus primeros pasos profesionales fueron trabajando como modelo. Incluso ganó el premio al mejor modelo hawaiano del año 99.

Pero cuando está a punto de llegar a los 40 años (lo hará el 1 de agosto de 2019), Jason Momoa se encuentra en el mejor momento de su carrera y eso se le nota. Ha concedido una entrevista a la revista Train en la que cuenta sus secretos para mantenerse en forma y la dieta que sigue para conservar un cuerpo que impresiona… y que incluye cerveza.

Ejercicio al aire libre

Momoa tiene un defecto, si se le puede llamar así a madrugar en exceso para ponerse a hacer deporte: “Me gusta entrenar al amanecer y me encanta hacerlo en el exterior. Escalar, hacer sprints, boxear, surfear, nadar, patinar… Todo me ayuda a comenzar mi día de manera positiva y me da algo de tiempo para pensar y concentrarme en mí mismo”.

Jason Momoa, en una escena de la película ‘Aquaman’ (Warner Bros.)

Una gran idea porque algunos estudios han demostrado no sólo que el ejercicio es bueno para reducir el estrés y la ansiedad, sino que, además, sus efectos mejoran cuando se hace deporte al aire libre en vez de en un gimnasio. Y Momoa lo sigue al pie de la letra, sobre todo porque él está convencido de que el músculo más importante es el que no se ve: el corazón.

“Si cuidas tu corazón, él te cuidará a ti. Ya sea correr, andar, nadar, practicar surf, yoga o lo que sea. Hay que dedicar sólo 45 minutos al día para sudar. Eso supone una gran diferencia física y mental en mi vida”. Lo importante es hacer ejercicio: si es a primera hora, mejor; pero si no se puede en ese instante, hay que encontrar el momento a lo largo del día.

Si cuidas tu corazón, él te cuidará a ti. Ya sea correr, andar, nadar, practicar surf, yoga o lo que sea. Hay que dedicar sólo 45 minutos al día para sudar

¿Y por qué en el exterior? Momoa reconoce que no le gustan los gimnasios ni las pesas: “Me aburro fácilmente, las rutinas de gimnasios no son para mí. Por eso, cuando no estoy preparando un papel y no tengo que hacer pesas por obligación, me escapo al campo y hago lo que verdaderamente me gusta: escalar, boxear, correr por las colinas, el skateboard…”

Una rutina acelerada

Aunque el actor explica que lo que le gusta es el deporte al aire libre y hacerlo por su cuenta, también ha desarrollado un plan de entrenamientos exprés junto a su entrenador personal, Eric Laciste. Lo llama ‘resultados acelerados 7’ (AR7) y son muy útiles para cuando no tiene mucho tiempo pero, a la vez, tiene que hacer su rutina de ejercicio.

Se trata de sesiones de 30 minutos de duración que se repiten cinco días a la semana y que “afectan a todas las partes de su cuerpo con altas repeticiones”. Con cuatro ejercicios diferentes, el método consiste en hacer siete repeticiones del primer ejercicio y hacer un descanso de siete segundos; después se hacen siete repeticiones del segundo ejercicio y se descansan otros 7 segundos; y así hasta completar los cuatro ejercicios.

Después, volvemos a empezar por el primero, pero bajamos el ritmo para hacer seis repeticiones, a lo que sucederá un descanso de seis segundos; después completaremos los cuatro ejercicios con seis repeticiones y seis segundos de descanso y, una vez terminada la ronda, desciende a cinco repeticiones y cinco segundos, cuatro repeticiones y cuatros segundos y así sucesivamente.

Jason Momoa (Reuters/Simon Dawson)

Los cuatro ejercicios que Jason Momoa lleva a cabo con esta rutina son el ascenso y descenso con paralelas, las dominadas, las flexiones y las sentadillas con pesas. Cada uno de esos ejercicios se va repitiendo siete veces con siete segundos de descanso y después se va reduciendo la cantidad de repeticiones hasta llegar a cero después de, aproximadamente, treinta minutos de trabajo.

La dieta y los vicios

Si hay algo que vuelve loco a Jason Momoa es una pinta bien fría de cerveza Guinness y, para redondear un plan perfecto, que vaya acompañada de un buen puro. Son los únicos vicios que reconoce el actor norteamericano y los repite en varias entrevistas. Incluso reconoce en la versión australiana de Men’s Health que su dieta durante la grabación de Aquaman fue más que curiosa.

Estaba compuesta de carne, verduras… y Guinness: “Al final todo se reduce a la ingesta total de calorías, así que cuando buscamos reducirlas, sólo bajamos el número de Guinness a un máximo diario”. Hasta sus compañeros de reparto lo sabían y están convencidos de que, si le hubieran hecho que eliminara la cerveza por completo, no habría actuado tan bien.

Fuente: elconfidencial.com