Controles por SOAT comienzan mañana; mira como comprarlo por internet

El subgerente nacional comercial de UNIVida, Rafael Rojas, informó el viernes que hasta el momento el 25% del parque automotor nacional adquirió el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2019 y advirtió que los controles comenzarán desde mañana, sábado, en coordinación con Transito y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).



“Hasta la fecha ya hemos superado el 25 por ciento del mercado, ya estamos hablando de que tenemos más de 400.000 vehículos con el seguro. Sábado y domingo ya vamos a realizar los controles en coordinación con Transito y la APS”, dijo a la ABI.

De ese número, Rojas precisó que la mayor parte de motorizados con SOAT 2019 están en el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



Además, el 70% de los vehículos son del sector particular y un 30% público, precisó.



Rojas advirtió que los controles comenzarán desde mañana, sábado, en las trancas interprovinciales del país, tomando en cuenta que la mayoría de los vehículos que viajan retornarán a su lugar de origen desde el 1 de enero de 2019 y deben tener el seguro.



Los vehículos que no tengan el SOAT 2019 y quieran pasar por trancas interprovinciales serán retenidos hasta que adquieran el seguro, adelantó.



Rojas pidió a los dueños de vehículos adquirir el seguro en los más de 1.600 puntos habilitados a nivel nacional y no esperar a última hora para realizar ese procedimiento

Fuente: opinion.com.bo