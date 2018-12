Cuidado, llega una falsa aplicación complementaria de Alexa para iOS

Cuidado a la hora de configurar los nuevos dispositivos Alexa que se vaya recibiendo durante estas navidades, a través de dispositivos iOS, ya que en la App Store de Apple sorprendentemente ha aparecido una falsa aplicación complementaria, según señalan en 9to5Mac.

La falsa aplicación lleva el nombre de Setup for Amazon Alexa, y una vez instalada, al iniciarla, la misma pide tanto la dirección IP como el número de serie del dispositivo Alexa. Además, su desarrollador, One World Software, también dispone de dos aplicaciones más en la App Store: Marketplace – Buy/Sell y Any Font for Instagram. Llama la atención que hasta ahora, ni Apple ni Amazon hayan tomado cartas en el asunto.



Hay que tener en cuenta que los dispositivos Alexa están consiguiendo un gran éxito comercial durante estas navidades hasta el punto de que Alexa tuvo problemas de conectividad en Europa durante unas dos horas de la mañana del día de Navidad, como os comentamos ayer.

El creciente interés por usar los dispositivos Alexa ha hecho que incluso la falsa aplicación complementaria gane posiciones en las listas de la App Store.

Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de buscar la aplicación complementaria para Alexa para evitar utilizar la falsa aplicación, que ha conseguido pasar los controles de la plataforma para llegar a estar dentro, aunque tampoco es la primera vez que una falsa aplicación se burla de los controles de calidad, como señalan desde la citada publicación.

Fuente: wwwhatsnew.com