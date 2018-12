Destroyers ganó y tiene vida un año más

Los cuchuquis ganaron la serie al tarijeño Avilés Industrial para continuar en la máxima división del fútbol boliviano. Saravia de penal (65′) y Tavares (90+1′) anotaron para el triunfo en el Tahuichi.

Destroyers sufrió, pero al final pudo respirar con tranquilidad al vencer a Avilés Industrial por 2-0 y así mantenerse en la División Profesional del fútbol boliviano. Daniel Saravia, de penal, y Jefferson Tavares anotaron los goles de los cuchuquis. Al local le bastaba el empate, pues en la ida en Tarija había ganado por 1-2.

No fue nada fácil para el equipo que dirige Óscar Ramírez, que se complicó demasiado ante un pobrísimo rival que solo mostró temple y ganas en procura de aguantar en su campo para sorprender con algún contragolpe.

Destroyers era más, pero no tenía claridad y tranquilidad en los últimos metros, porque los nervios y la ansiedad hicieron presa de los cuchuquis. Duarte fue el más peligroso en el primer tiempo gracias a sus cabezazos en las jugadas de pelota parada, aunque no pudo vencer al portero chapaco. Lo mismo que Bryan Schmidt, el delantero destroyano que fue lo mejor en cuando a desequilibrio, pero también le faltó puntería para liquidar.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Una mano de un defensor de Avilés no pasó por alto para el árbitro Raúl Orosco, que no dudó en cobrar y Saravia no perdonó y puso el 1-0, a los 65 minutos. El gol fue un bálsamo para los locales que respiraron tranquilos, a pesar de que el rival se vino con todo con más ganas que juego.

Tavares selló el marcador tras recibir un pase de Lorgio Álvarez y luego de superar al arquero rival solo tuvo que empujar el balón, cuando se jugaban dos minutos de adición. Pasó el susto y Destroyers tiene vida, por lo menos un año más.

