Diario oficialista Cambio remontó caída de 24% en ventas con publicidad estatal

CEPS: Cambio remontó caída de 24% en ventas con publicidad estatal

El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) en su reciente libro: “Tomografía crítica del periódico Cambio. El lavado de la noticia”, señala que el 84% de los ingresos del matutino gubernamental proviene de la publicidad del Estado boliviano.

Portada del libro. Foto ANF

La Paz, 19 diciembre (ANF).- Entre 2016 y 2017, la cantidad de ejemplares que vendió el periódico gubernamental Cambio pasó de 416.547 a 317.771, lo que significa una caída del 24%. Sin embargo, los ingresos en dicho matutino registraron un leve aumento de Bs 555.782 a Bs 560.142.85, lo que representa un alza del 1%, según el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).

En su reciente libro: “Tomografía Crítica del periódico Cambio. El lavado de la noticia”, el CEPS señala que el Ministerio de Comunicación hasta 2017 adeuda al matutino estatal Bs 1.604.182 por servicios de publicidad que no pueden ser cobrados por ser una unidad de dicha cartera de Estado.

Los datos fueron extraídos del libro que fue elaborado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que se basa en un informe emitido por el exdirector del matutino estatal, Oscar Alarcón, a la ministra de Comunicación, Gisela López, en febrero de 2018.

“Las ventas disminuyeron un 24% con referencia a la gestión 2016, es decir que en la gestión 2016 existía una venta de 416.547 ejemplares, en la gestión 2017 la venta llegó a 317.771 ejemplares”, señala uno de los párrafos del informe de gestión.

Según los datos, en 2016 Cambio vendía en promedio por día 1.141 ejemplares, y en 2017 cayó a 871.

El documento también revela que el 84% de los ingresos que obtiene el periódico dependiente del Ministerio de Comunicación proviene de la publicidad que en 2017 alcanzó a Bs 10.714.269,47, la venta de periódicos local fue de Bs 1.005.047 (7,95%) y la venta en el interior fue de Bs 546.881,10 (4,33%).

“Se cuenta con servicios de publicidad prestados al Ministerio de Comunicación por un valor total de 1.604.182,50 (Un millón seiscientos cuatro mil ciento ochenta y dos con 50/100 Bolivianos) correspondiente a la gestión 2017. Cambio al ser una unidad dependiente del Ministerio de Comunicación no puede efectuar la facturación ni realizar el cobro efectivo”, destaca en partes textuales del informe de Alarcón.

El libro elaborado por el CEPS será presentado este miércoles en el Salón de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) a partir de las 19.00. Los ejemplares serán obsequiados al público que se haga presente.

Denuncias de maltrato laboral

El trabajo realizado muestra pasajes que hacen al quehacer interno del matutino entre enero de 2017 y febrero de 2018 y que son sostenidas a partir de entrevistas que fueron realizadas a los ex y actuales trabajadores del periódico estatal. Uno de estos tópicos son los cuatro casos de maltrato laboral que fueron cometidos por el exeditor general Rolando Carvajal en contra de JM, GR, JC, y de DP y que fueron denunciados ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), los cuales no encontraron respuesta conforme a normativa legal.

“La ministra (Gisela López) no se pronunció, tengo entendido que el Ministerio (de Comunicación) le comunicó al anterior director (Alarcón) que no ve maltrato laboral en mi denuncia, pero no tengo nada escrito”, puntualiza una de las entrevistas realizadas por el CEPS. De las cuatro personas que realizaron sus denuncias, solo una continua desarrollando sus laborales a diferencia de los otros tres.

Manipulación de la información

Las entrevistas realizadas a los ex y actuales periodistas dan cuenta de que su actividades deben realizarse en el marco de la línea del periódico que significa difundir lo “positivo del Gobierno”, así para otros medios “esté mal”. “Al ser un periódico con línea definida automáticamente se aplica la autocensura, no es un periódico de corte abierto porque hay un norte y una línea política”, remarca una de las entrevista que realizó el CEPS a sus fuentes.

Según el texto, la dirección de los contenidos son guiados por la Dirección General de Medios Estatales y por la MAE del Ministerio de Comunicación, que se plasma en la revisión y el visto bueno en los titulares de la tapa del matutino estatal.

El texto elaborado por el CEP muestra en detalle los mensajes de WhatsApp que se enviaron al grupo de periodistas de Cambio para que se publique determinadas notas informativas sobre temas que son de interés para el Gobierno.

“El trabajo que realizó el equipo de periodistas que está supeditado a las decisiones que emanan de las autoridades del Ministerio de Comunicación, así establezcan por iniciativa propia una agenda del día, la cual será transformada en notas informativa”, remarca una de las conclusiones del trabajo mencionado.

/ANF/