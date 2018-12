Director de la Felcv niega dichos sobre feminicidio que generaron críticas

El jefe policial de La Paz aseguró que “en ningún momento” responsabilizó a las víctimas ni a sus comportamientos. Las palabras de Soria provocaron una ola de rechazo



El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en La Paz, coronel Víctor Hugo Soria, desmintió una publicación que hizo el diario La Razón, en la que cita unas declaraciones referidas a las causas del feminicidio, y que provocaron una ola de críticas en su contra.

Según publicó este viernes, el citado matutino paceño, Soria señaló que los feminicidios “generalmente se presentan por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas (…) Muchas veces son problemas pasionales, celos, desconfianza, infidelidad producto de que la mujer tiene una doble vida, está con el marido y tiene otro, aunque esto es muy esporádico”.

Las declaraciones se hicieron virales y fueron reproducidos por varios medios de comunicación.

“Yo ayer me he reunido con los periodistas y en ningún momento he vertido eso. No sé cuál la intención de la periodista para decir eso. En todo este tiempo que trabaja la FELCV nunca hemos tenido un inconveniente de este tipo, yo nunca he vertido eso y lo desmiento categóricamente”, dijo Soria en declaraciones al portal Urgente.bo.

Al ser consultado sobre cuáles cree que son las causas de los crímenes de odio contra las mujeres señaló: “las causas son varias para los feminicidios, pueden ser sociales, culturales, socioeducativos, o sea que vienen incluso de la formación (…) Hay casos cuando la mujer está en estado de ebriedad y el delito (del agresor) es el mismo y le damos la atención a la víctima”, dijo.

