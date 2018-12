Dos tercios de los binomios rechazan uso de medios estatales; incluido el MAS

Cinco partidos opositores analizan un ‘boicot’ a las primarias con mínima votación. El presidente Evo Morales dijo que no utilizarán recursos públicos y la dirigencia ve que otros partidos ocultan su poca militancia. Ayer, el Tribunal sorteó el orden de difusión

Rafael Veliz

De nueve organizaciones o alianzas habilitadas para participar en las elecciones primarias de enero del próximo año, cinco opositores anunciaron que desistirán de ocupar espacios publicitarios en medios estatales dispuestos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluso anticiparon que realizarán una votación simbólica en la que participe un representante o un grupo reducido de la sigla política.

La sexta fuerza que rechaza los fondos públicos es el MAS. El presidente Evo Morales anunció ayer que no utilizarán los recursos públicos para las primarias. “No vamos a usar plata del pueblo boliviano, hemos practicado, no es que recién estamos anunciando. Esa es nuestra conducta, aquí es más de conciencia, de compromiso, no es una cuestión de prebenda”, manifestó el presidente Morales, en un acto en Irupana, zona de los Yungas.

Al respecto, el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga ironizó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que las declaraciones del jefe de Estado se producen en el Día de los Inocentes.

“La ‘inocentada’ ganadora: @evoespueblo, quien usa y abusa de jets, helicópteros y vagonetas de lujo estatales todo el tiempo, quién transmite sus actos y partidos de fútbol en la televisión estatal, ahora anuncia que No usará recursos del Estado en la campaña”, escribió Quiroga.

Los restantes tres binomios, Pan-Bol; Frente para la Victoria (FPV) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS), adelantaron a EL DEBER que aprovecharán este y cualquier otro espacio para dar a conocer sus propuestas.

Tal es el caso del gobernador de La Paz y candidato a la Presidencia por el MTS, Félix Patzi, que adelantó que utilizará todo medio disponible para difundir su ideología.

Orden de difusión

El TSE sorteó ayer el orden de la difusión de propaganda gratuita a través de medios estatales para los nueve binomios que participan en las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. El primer turno recayó en la Alianza Bolivia Dice No; seguido del FPV, MNR, UCS, MAS, Comunidad Ciudadana, PDC, MTS y Pan-Bol.

En el sorteo estuvieron delegados del MNR, Pan-Bol, UCS, MTS, PDC y MAS, y faltaron los representantes de Bolivia Dice No, FPV y Comunidad Ciudadana. Con anterioridad, el MNR, Comunidad Ciudadana y UCS manifestaron su decisión de no hacer uso de estos espacios, que consideran un despilfarro de recursos públicos. Para este proceso serán destinados Bs 26,9 millones, según cifras oficiales.

Ayer, el Movimiento Demócrata Social (MDS), parte de la alianza Bolivia Dice No, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) manifestaron su rechazo a estos espacios. “No lo tenemos previsto. Nunca lo tuvimos. No vemos el beneficio porque los medios estatales, que están al servicio del Gobierno y transmiten hasta lo que juega fútbol, seguirán emitiendo su propaganda”, manifestó el vocero de Bolivia dice No, Vladimir Peña.

Boicot electoral

El candidato presidencial del PDC, Jaime Paz Zamora, a tiempo de expresar su rechazo a la campaña electoral mediante medios estatales, adelantó que no movilizarán a su militancia a votar, por lo que dijo que el 27 de enero solo asitirá el presidente del PDC, Luis Ayllón, para depositar su voto de manera simbólica. Esta posición la adelantó también Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial de UCS.

“No vamos a participar activamente de la pantomima que el Gobierno quiere que hagamos”, dijo al respecto Ernesto Suárez, dirigente de Demócratas.

Sin embargo, para autoridades oficialistas, como el diputado y vicepresidente de la cámara de Diputados, Lino Cárdenas, esta actitud que aparenta protestas por parte de los partidos opositores ‘enmascara’ la intención de evitar medir la cantidad de militantes que tienen frente al casi millón de seguidores inscritos al proceso de cambio, que, de acuerdo a cifras del TSE, suman 999.092 militantes tras la depuración realizada en diciembre.

“Los partidos de oposición, como Comunidad Ciudadana, tienen la intención de ocultar que solo son respaldados por un grupo reducido de personas. Incluso están asumiendo los viejos registros de militantes del FRI”, cuestionó Cárdenas.

Para el presidente de la dirección urbana del MAS en Santa Cruz, Lucio Vedia, la baja afluencia de militantes el día de las primarias mostrará la disconformidad de sus seguidores con los candidatos, porque son los mismos y no tienen renovación.

Frente a esto, el candidato a la vicepresidencia de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, aseguró que ‘no harán campaña’ porque las primarias son innecesarias. Respecto al respaldo, dijo que el rechazo popular al binomio del MAS, que ya se manifestó en el 21-F, y el apoyo a su binomio se verá en las elecciones generales de 2019. “El MAS será derrotado una vez más por la mayoría de los bolivianos y entregará el poder a un nuevo gobierno que emerja del voto de la mayoría ciudadana”, aseguró.

El TSE analiza en enero

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, aseguró que la decisión de las organizaciones políticas de desistir de la propaganda en medios estatales se analizará a partir de enero, en reunión de sala plena.

El reglamento de las primarias establece que los binomios habilitados “podrán acceder a propaganda electoral gratuita en medios de comunicación del Estado; a su vez, establece prohibiciones, como que servidores públicos hagan campaña o propaganda en actos de gestión, con recursos públicos, o en horario de trabajo”, un aspecto cuestionado en las concentraciones del partido gobernante.

EL CONADE IMPULSA UN ENCUENTRO ENTRE ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN BUSCA DE FORMAR UN BLOQUE OPOSITOR

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) informó que llevará adelante reuniones con partidos políticos para posibilitar que se forme un solo bloque opositor para enfrentar a Evo Morales en las elecciones de 2019.

Así lo manifestó el exdefensor del pueblo Rolando Villena, miembro del Conade, quien indicó que la intención es que después de fin de año haya reuniones individuales con cada partido y luego otra en conjunto. Señaló que se debe tener una definición antes de las elecciones primarias del próximo año.

El exdefensor afirmó que existe muy buena predisposición de todos los partidos para las conversaciones, exceptuando por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), de Félix Patzi. Dijo que los candidatos deben entender que están frente a un reto histórico, ante el cual debe existir la intencionalidad de renunciar a todo cálculo político para hacer una sola “muralla” que impida el paso al binomio oficialista y que reencauce la democracia.

Villena agregó que se tratará también temas como la Ley de Organizaciones Políticas y las elecciones primarias, que a su criterio son un gasto de recursos.

Con anterioridad, el Gobierno denunció ‘manipulación mediática’ de este tipo de organizaciones, a las que tilda de serviles a la derecha y que se presta a injerencia externa, como de Estados Unidos.

