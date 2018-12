Dosmildiecinueve

Carlos Federico Valverde Bravo

Ya que estás de venida, tratá de venirte con ‘tapeque’, no solo de posibilidades de comida para los que no la tienen, sino para los que se van a quedar sin trabajo o van a comenzar a buscarlo por los obligados ajustes del doble aguinaldo; y traé algo más que esperanzas y buenos deseos, de eso está lleno el mundo en estas fechas; lo difícil es concretarlos, aunque a nadie le hace mal que se lo digan con una sonrisa y un apretón de manos.

Te cuento que el que se está yendo, al que seguramente lo vas a encontrar en la puerta, se va escabulléndose, pero nos dejó cosas buenas, como calles y plazas llenas de gente reclamando y juntándose para defender el 21-F y haciendo a la gente cada vez más comprometida. Eso nos deja el ‘dieciocho’: una verdadera toma de conciencia democrática y de defensa de la Constitución Política del Estado; nos deja la impresión de que hay un país posible y que depende de todos recuperarlo.

Eso no se lo lleva el ‘dieciocho’ ni se va más; eso se queda aquí… así que si llegás con esas intenciones, sos bienvenido… porque vas a ser movidito… como que va siendo tiempo de poner las cosas en orden en el país; tenemos que saber lo que pasó con lo que se intenta tapar permanentemente…

Traé la posibilidad de aclarar algunas cosas: el caso Lava Jato, los negociados de OAS, Odebrecht, Camargo Correa, las famosas ‘corruptoras/constructoras’ brasileñas que construyeron por acá y ‘pusieron grueso’ eso que ellos llaman ‘propinas’ y nosotros los conocemos como coimas; es imperativo que sepamos exactamente de qué se trató por acá y a cuánto ascienden los negociados que pasaron por varios gobiernos, pero los pagos y desembolsos se hicieron en esta gestión de Gobierno, en la que los ‘defensores de la corrupción propia’ (que desterró a la ajena) creen que por ser ‘plurimulti’ están exentos de dar las explicaciones que corresponden; ese es un ejemplo… de lo que podés traer, porque el país necesita saber lo que de verdad pasó.

Pudieras traer decencia para los funcionarios de las instituciones ‘independientes’ del Estado; esos que tienen la obligación de cumplir la ley con prescindencia del mando partidario; independencia del poder político, digo… aunque sea solo por cumplir la ley, nada más. ¿Que es difícil? Claro, pero nada debe ser más difícil que dormir y mirar la cara a los hijos sabiendo que estás violando la ley… por eso pienso que no debe ser tan difícil encontrar decencia y don de gentes entre tus cachivachis; son valores, ¿sabés? Eternos de viejos, pero se me antoja que por acá más de uno los puede estar conociendo ‘recién’; traé harto… nos va a hacer bien.

Traé coherencia, hace mucha falta por acá… al Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra le va a hacer bien, por lo que conozco de cerca, ahí hace mucha falta; en ese tugurio cambian todo el tiempo de planes, porque no tienen planes, porque ahí todo es negocio; lo emboscan con nombres de programas y proyectos, pero es mala política la que hacen en la necesidad de reproducir poder a como dé lugar; nada importa más que eso… Traele un poco de recato político y público a la ‘arqui’, como le dicen los que le chupan las medias; no es posible que la señora siga haciendo de esta ciudad lo que quiere, arropada por una bancada minoritaria que a punta de dádivas se tragó a la mayoría opositora que hace de su ‘santo de amén’ vaya uno a saber a cambio de qué… (lo sospecho, sin embargo).

Traé coraje, les falta a muchos, traé por montones, los que llenaron las plazas y se hicieron del voto están mostrando que falta valor, consecuencia, compromiso; a ellos les va a hacer bien que llegués con mucho de eso… al final, si recuperan lo que alguna vez tuvieron, se me antoja que nos beneficiamos todos. Traé más ganas de hacer cosas, nuestros empresarios, la gente del campo, los jóvenes tienen muchos deseos de no quedarse, ellos tienen voluntad, tienen imaginación (de eso no hace falta que traigás, acá eso sobra), traé chance… los muchachos la quieren; también oportunidad, quieren hacer las cosas con alegría… como saben hacerla ellos…

Los tiempos no están muy buenos, pero siempre hay posibilidades de mirar al frente con optimismo y alegría, así que… como no está de más… traé también… un buen carnaval… ¡los Flojonazos están listos! Te espero, dosmildiecinueve. Te aviso que el lugar este donde vas a llegar se llama Bolivia, es recuperable y si lo hacemos bien, vas a ser menos difícil.