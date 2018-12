El doble aguinaldo, contra la realidad económica de las empresas

Anuario 2018:

Al crecer la economía de Bolivia 4,61% hasta junio se activó el pago del beneficio, con la advertencia del sector privado sobre sus impactos negativos.









En medio de dudas del sector privado acerca del cálculo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el crecimiento económico, este año se volvió a pagar el segundo aguinaldo con la advertencia de los empresarios sobre el impacto negativo que tendrá la medida en los siguientes meses en el país para la economía, el empleo y las finanzas públicas.

El pasado 10 de octubre el presidente del Estado, Evo Morales, anunció que el crecimiento económico entre junio de 2017 y junio llegó a 4,61%, tasa suficiente para que se pague el beneficio.

Inmediatamente la reacción de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) fue la de solicitar al Gobierno la eliminación o el ajuste del beneficio, en tanto no se garantice un crecimiento equitativo y sostenible.

La Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), anticipó que sus afiliados no pagarían el bono.

La CEPB hizo notar que de los nueve departamentos, siete no alcanzaron una tasa de crecimiento de 4,5% en 2017, sólo Santa Cruz, Oruro y La Paz registraron tasas superiores (Observar gráfica).

Además hasta junio de este año, siete sectores, entre ellos hidrocarburos, minería, industria manufacturera, electricidad, gas y agua; transportes y telecomunicaciones, servicios de administración pública y otros, tampoco alcanzaron el crecimiento promedio de 4,5%.

Aunque en diferentes oportunidades el Gobierno refirió que hoy las empresas ganan mucho más que en el pasado, la CEPB aseguró que las utilidades están concentradas en pocas compañías y eso se refleja en su capacidad de pago de impuestos. Por ejemplo los Grandes Contribuyentes (GRACO) en el Padrón General tienen una participación de 1,26% pero aportan el 36% de las recaudaciones y los Principales Contribuyentes (PRICOS) ocupan el 0,03% del Padrón, pero aportan el 43% de los impuestos.

De esa manera más de dos tercios del Impuesto a las Utilidades de las Empresas son generados por siete sectores de 32 en la economía, entre estos se encuentran el comercio, servicios financieros, minería, servicios, bebidas, comunicaciones y petróleo y gas.

Impactos

De acuerdo con la CEPB para una pequeña empresa el segundo aguinaldo puede llegar a representar un costo más elevado que su utilidad anual y presionar a un mayor déficit fiscal en el sector público.

La ganancia promedio en el régimen general de contribuyentes bajó de 5.282 millones de bolivianos en 2014 a 3.515 millones de bolivianos en 2016 y subió levemente a 3.798 millones de bolivianos el año pasado.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas.

Por eso es que el pago del segundo aguinaldo afecta más a las Micro y pequeñas Empresas porque son más en cantidad y el riesgo de perder puestos de trabajo en mayor en este sector donde la gente percibe menores ingresos.

Para una empresas promedio, excluyendo a los Gracos, con 10 empleados, el segundo aguinaldo podría ser superior a toda la utilidad y no le alcanza para pagar. En las microempresas la carga es mayor.

En el caso de los empleadores afectados por la medida, la mayor parte reportan un nivel de ingreso familiar que lo ubica en una clasificación de clase media con un ingreso familiar mensual que fluctúa entre 9.382 bolivianos y 15.678 bolivianos. Además el bono llega sólo al 16% de la población ocupada en el país.

Luego de las observaciones recibidas, el Gobierno reflexionó y aceptó que el beneficio se cancele en un plazo de tres meses hasta marzo y en un 15% en especie. También se discutió con los empresarios que el mismo llegue hasta un tope de ingresos.

Para el sector público, se autorizó a que las entidades que no tengan fondos, que cancelen el doble aguinaldo con recursos destinados a la inversión.

La palabra del FMI

En las conclusiones de la consulta del Artículo IV con Bolivia, realizada el 6 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió que se deje de calcular el segundo aguinaldo en función al crecimiento económico. Los empresarios privados llegaron a exigir que se anule el beneficio anual.

Producen cada vez menos calzados

Mi familia tiene raíces productivas, mi abuelo fue carpintero, mi padre y tíos fabricaban los calzados Carioca en la calle Chuquisaca. Adquirí experiencia y desde hace veinte años trabajo de forma independiente, pero en los últimos siete años la actividad ha comenzado a decrecer. El problema es la internación de calzados chinos sintéticos y de Perú vía contrabando hormiga. Antes mi familia tenía como ocho empleados y posteriormente yo de forma independiente trabajaba con tres a cuatro personas, ahora tengo una sola persona en el taller y otra que viene por horas.

Enfrentamos una competencia desleal, yo vendo la docena de calzados para enfermera en 1.800 bolivianos, pero el producto peruano se coloca en 1.200 bolivianos y los intermediarios prefieren eso.

Incluso hemos comenzado a deambular con nuestro producto por los Ministerios o los hospitales. Los intermediarios que venden al consumidor prefieren comprar el producto peruano que incluso se les deja para cancelar a plazos, los productores locales, de esa manera tenemos pocas oportunidades. El Decreto Supremo del doble aguinaldo dice Esfuerzo por Bolivia, pero las ventas de las MyPes han decrecido en su producción. Si antes en una unidad productiva hacíamos 10 docenas como mínimo en época de navidad o periodo de clases, ahora en todo el año sólo llegamos a producir tres docenas o exagerando cuatro. No hemos crecido como para cancelar el doble aguinaldo, no estamos en condiciones, e incluso en muchos talleres se ha tenido una reducción de personal porque no hay venta. En otros casos se ha tenido que llegar a convenios verbales con los obreros porque no se va a poder pagar. Antes teníamos un nicho de 90% en el mercado ahora sólo 10%.

Página Siete / Marco Belmonte /Periodista