El MAS quiere demostrar su ‘musculatura’; opositores ven abuso de recursos públicos

El MAS conmemorará hoy en Quillacollo, Cochabamba, su primer triunfo electoral en 2005, asediado por un desgaste político que ven natural, que se refleja en las encuestas, y en medio de críticas y protestas en contra de la cuarta postulación del binomio oficialista. Para autoridades y dirigentes de organizaciones afines, el acto servirá para mostrar su ‘musculatura’ social y el respaldo a la reelección en 2019.

Para los opositores, el acto multitudinario representa un abuso de los recursos públicos en el traslado de dirigentes y funcionarios públicos, tal como afirma el diputado Rafael Quispe, que pese a los anuncios del oficialismo, de que los militantes acudirán con recursos propios, enumera gastos como el uso del avión presidencial, y el traslado de su comitiva, con guardias incluidos, y la participación de funcionarios públicos que se ausentarán de sus puestos de trabajo.

El acto de festejo por el Día de la Revolución Democrática y Cultural se iniciará hoy, a partir de las 18:00, y se espera contar con la participación de al menos 15.000 personas, entre autoridades y dirigentes, en el coliseo de Quillacollo; por esto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, anticipó que se dispondrá de pantallas gigantes para los que estén más alejados.

Para el oficialismo, este día representa la celebración de 13 años de promesas cumplidas, aunque otras tantas aún por realizar, como la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del sistema de salud y la justicia.

“Nosotros luchamos con huelgas de hambre y marchas para recuperar los recursos naturales, la derecha protesta para cuidar sus intereses. El martes vamos a recordar un año más de nuestra lucha y unidad”, publicó en Twitter el presidente Evo Morales.

Un punto de inflexión

Para el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, el evento servirá también para realizar un análisis profundo de la situación del instrumento político y recibir un lineamiento para movilizarse en la campaña electoral del próximo año. “El objetivo es ganar las elecciones”, afirmó.

El dirigente de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Wilson Cáceres, reconoce que ‘seguramente’ hay una baja en la intención de voto, que atribuye en parte a una campaña de difusión de noticias falsas en las redes y medios tradicionales.

“Pedimos a los jóvenes que revisen la historia, vean cómo eran antes los gobiernos neoliberales, que no se dejen llevar por plataformas políticas que ocasionan vandalismo”, dijo. Estiman que viajarán al menos cuatro flotas con unas 800 personas.

En La Paz, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, confirmó la participación de la concentración masiva de hoy para demostrar la unidad del partido de Gobierno. Añadió que participarán la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB).

Opositores ven acarreo

El senador Arturo Murillo (UD) difundió un instructivo de la Cámara de Senadores, en el que se ordena “a los servidores públicos dependientes de comisiones del MAS-IPSP” participar del encuentro nacional de regocijo de la revolución democrática.

“Van obligados para expresar ‘amor’, no se dan cuenta de que solo logran repudio de los pocos militantes que asisten por no perder su pega”, escribió en Twitter. Consultado, Murillo añadió que no conoce ninguna revolución, sino una ‘robolución’.

La senadora Adriana Salvatierra (MAS) calificó de absurdas las declaraciones de Murillo y aclaró que los funcionarios públicos reciben la posibilidad de asistir porque tienen derecho de expresar su militancia.

“Decir que a punta de funcionarios públicos se llenan los estadios y las avenidas, es un absurdo que con números se puede demostrar fácilmente”, añadió.

Punto de vista

Para el politólogo Marcelo Arequipa, en la coyuntura actual, las siglas políticas demuestran su fuerza a través de su capacidad de convocatoria. “Hemos reducido la representación política al número; es decir, a cuántas personas se arrastra”, dijo.

Añadió que esta misma lógica se aplicará en la época de las primarias, para las que el MAS ya anunció que reunió cerca de un millón de militantes.

