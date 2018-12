Embajador de Suiza: “si hay un freno en las inversiones, no sabemos, son acciones normales en elecciones”

Embajador de Suiza Roger Denzer. Foto: ANF

Embajador Roger Denzer garantiza presencia de Suiza hasta el 2021 y evaluará si se quedará por otros cuatro más en función del balance de los resultados de los proyectos de cooperación y la decisión del Parlamento Suizo

La Paz, 29 diciembre (ANF).- El embajador de Suiza en Bolivia, Roger Denzer, consideró como “normal” el freno a las inversiones en un año electoral. Al referirse al caso boliviano dijo que no se puede decir con certeza qué sucederá, sin embargo indicó que en América Latina suele darse mayores inversiones en construcciones de infraestructura. Garantizó además la permanencia de la diplomacia de su país hasta el 2021.

“Hay actitudes normales porque la gente va analizar el contexto y adaptar sus planes en función del contexto. Para mí no es una sorpresa, no hay que olvidar, que si hay un freno (a las inversiones), podría ser, no sabemos, son acciones normales que son parte de la vida política, económica y social que no son una sorpresa”, aseguró.

En entrevista con ANF, el diplomático dijo que hay actitudes en especial en América Latina, que en periodo electoral se invierte mucho más en construcciones, pero que también estas inversiones se basan en los escenarios de certidumbres.

“Hay que decir que el asunto de la inversión sea de actores nacionales o de extranjeros es una actitud absolutamente normal en todos los países, soy economista y sé de lo que estoy hablando, quizás el freno de inversiones sea un poquito menos en Suiza, pero en muchos países antes de las elecciones hay una actitud (de freno) porque nadie sabe lo que será el futuro”, manifestó.

Las elecciones 2019 en Bolivia han sido marcadas por una serie de observaciones y denuncias de irregularidades por la habilitación del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera a un cuarto mandato por parte del Órgano Electoral, en desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.

Cooperación y permanencia

Al ser consultado si Suiza continuará en Bolivia considerando que se convirtió en un país de ingresos medios, el diplomático señaló que por el momento se puede garantizar que permanecerá hasta el 2021, pues los programas de cooperación son de mediano plazo y son evaluados cada cuatro años.

“No podemos decir qué vamos hacer porque cada cuatro años hay que decir cuál es el análisis, cuáles son las conclusiones, la óptica del Parlamento Suizo, los intereses que tenemos”, dijo.

Sin embargo señaló que hace 10 años el financiamiento de los países donantes llegaba al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy en día sólo representa el 2%.

“Obviamente la decisión de salir o no salir, la pregunta en Bolivia es de mayor importancia, que en el caso de un pobre país africano donde todavía hay un camino (…). Lo que podemos decir es que estamos invirtiendo, tenemos presupuesto de $us 21 millones para cada año hasta el 2021 y después vamos a ver”, explicó.

Precisó que la Embajada de Suiza en el país cuenta con tres tipos de cooperaciones: la clásica, de desarrollo; la cooperación económica y comercial en la que están inmersas las sociedades empresariales suizas –bolivianas, así como aquellos proyectos referidos a los intereses suizos como el caso de Corredor Central Bioceánico, y los servicios consulares.

“En el caso de intereses suizos el Corredor Bioceánico es el interés más grande, pero también tenemos una empresa suiza Molinari, que con una empresa española están haciendo los trenes locales en Cochabamba”, mencionó.

La Embajada de Suiza apostó en Bolivia a proyectos de manejo hídrico y de cuencas para el mejoramiento productivo y de la calidad de vida de poblaciones rurales.

Fuente: https://www.noticiasfides.com