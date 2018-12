En Bolivia, candidato Peinado quiere seguir “el buen ejemplo” de Bolsonaro contra la ideología de género

Peinado quiere seguir “el buen ejemplo” de Bolsonaro contra la ideología de género



El presidente electo de Brasil anuncia que su gobierno acabará con “todas las cuestiones menores” como la “ideología de género”.

El candidato a la vicepresidencia por UCS, Humberto Peinado. Foto: Archivo Digital





El candidato a la vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Humberto Peinado, sostuvo que pretende seguir “el buen ejemplo” del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, contra la ideología de género que el Gobierno del MAS pretendió aplicar en el país.

“Vamos a seguir el buen ejemplo @jairbolsonaro y expulsaremos toda la ideología de género que el régimen tiránico en #Bolivia ha buscado implementar!”, se lee en la cuenta de Twitter de Peinado.

Peinado, autonomista, cristiano, abogado, contrario a la unión homosexual y cualquier tipo de aborto, es el acompañante del candidato a la presidencia por la UCS, Víctor Hugo Cárdenas.

Bolsonaro, que el 1 de enero asumirá la presidencia en Brasil, anunció en noviembre que su administración acabará con “todas las cuestiones menores” en la enseñanza, como la “ideología de género”, ya que, a su juicio, no es papel de la escuela enseñar “sobre sexo”.

“Ideología de género, ¿qué importancia tiene eso? Si uno quiere ser feliz al lado de otro hombre que vaya a ser feliz”, pero “que no quede molestando en las escuelas”, expresó.

El futuro mandatario brasileño dijo que “quien enseña sobre sexo es papá y mamá y acabó. No hay que seguir discutiendo ese tema”, pues “los brasileños no quieren más eso y yo tampoco quiero”.

El candidato Peinado, en una entrevista con Página Siete, dijo que si el partido que lidera junto a Cárdenas llega al Gobierno no fomentará la ideología de género. “En el tema de la familia, nosotros no estamos en contra de ninguna persona que tenga una diversidad sexual diferente. Más bien, lo que nosotros queremos que sean personas que reciban apoyo, pero no vamos a permitir que existan leyes que fomenten la ideología de género que busquen plasmar en normas las conductas que no son regulares”.

Página Siete Digital / La Paz