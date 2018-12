Estrenos en Netflix para enero de 2019

Netflix no quiere comenzar el primer mes del año con el pie izquierdo y todos los estrenos que está por presentar es la prueba de ello. Si pensabas que la empresa se iba a retrasar al emitir la lista de títulos disponibles para el próximo mes entonces estás equivocado, pues aquí tenemos todas las series y películas que podrás ver en Netflix a partir de enero de 2019.

A continuación verás las fecha junto el nombre de cada título que saldrá en la plataforma de streaming a partir del mes de enero de 2019 en España y Latinoamérica.

Películas y series que serás estrenadas en Netflix España en enero de 2019

• Una serie de catastróficas desdichas – Temporada 3, para el 1 de enero

• Vexed – Temporadas 1 y 2, para el 1 de enero

• Cómo entrenar a tu dragón 2, para el 1 de enero

• Disney – Piratas del caribe: la venganza de Salazar, para el 1 de enero

• Gnomeo y Julieta, para el 1 de enero

• Godzilla The Planet Eater, para el 9 de enero

• Sex Education, para el 11 de enero

• Titanes, para el 11 de enero

• Amigos de la universidad – Temporada 2, para el 11 de enero

• Solo, para el 11 de enero

• Star Trek: Discovery – Temporada 2, para el 18 de enero

• Carmen San Diego, para el 18 de enero

• Grace and Frankie – Temporada 5, para el 18 de enero

• Baywatch: los vigilantes de la playa, para el 20 de enero

• Unbreakable Kimmy Smidth – Temporada 4 parte 2, para el 25 de enero

• Kingdom, para el 25 de enero

• Ánimas, para el 25 de enero

• En las estrellas, para el 29 de enero

Películas y series que serán estrenadas en Netflix en enero de 2019 en Latinoamérica

• A Series of Unfortunate Events – Temporada 3, para el 1 de enero

• Across the Universe, para el 1 de enero

• Babel, para el 1 de enero

• Black Hawk Down, para el 1 de enero

• City of God, para el 1 de enero

• COMEDIANS of the world, para el 1 de enero

• Definitely, Maybe, para el 1 de enero

• Godzilla, para el 1 de enero

• Happy Feet, para el 1 de enero

• Hell or High Water, para el 1 de enero

• I Know What You Did Last Summer, para el 1 de enero

• Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, para el 1 de enero

• Indiana Jones and the Last Crusade, para el 1 de enero

• Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, para el 1 de enero

• Indiana Jones and the Temple of Doom, para el 1 de enero

• It Takes Two, para el 1 de enero

• Jay and Silent Bob Strike Back, para el 1 de enero

• Jersey Boys, para el 1 de enero

• Mona Lisa Smile, para el 1 de enero

• Mr. Bean’s Holiday, para el 1 de enero

• Pan’s Labyrinth, para el 1 de enero

• Pinky Malinky, para el 1 de enero

• Pulp Fiction, para el 1 de enero

• Swingers, para el 1 de enero

• Tears of the Sun, para el 1 de enero

• The Addams Family, para el 1 de enero

• The Boy in the Striped Pajamas, para el 1 de enero

• The Dark Knight, para el 1 de enero

• The Departed, para el 1 de enero

• The Mummy, para el 1 de enero

• The Mummy Returns, para el 1 de enero

• The Strangers, para el 1 de enero

• Tidying Up with Marie Kondo, para el 1 de enero

• Watchmen, para el 1 de enero

• xXx, para el 1 de enero

• XXX: State of the Union, para el 1 de enero

• Monty Python and the Holy Grail, para el 2 de enero

• And Breathe Normally, para el 4 de enero

• Call My Agent! – Temporada 3, para el 4 de enero

• El Potro: Unstoppable, para el 4 de enero

• Lionheart, para el 4 de enero

• Godzilla The Planet Eater, para el 9 de enero

• SOLO: A Star Wars Story, para el 9 de enero

• When Heroes Fly, para el 10 de enero

• Friends from College – Temporada 2, para el 11 de enero

• ReMastered: Massacre at the Stadium, para el 11 de enero

• Sex Education, para el 11 de enero

• Solo, para el 11 de enero

• The Last Laugh, para el 11 de enero

• Revenger, para el 15 de enero

• Sebastian Maniscalco, para el 15 de enero

• American Gangster, para el 16 de enero

• American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, para el 17 de enero

• Carmen Sandiego, para el 18 de enero

• Close, para el 18 de enero

• FYRE: The Greatest Party That Never Happened, para el 18 de enero

• GIRL, para el 18 de enero

• Grace and Frankie – Temporada 5, para el 18 de enero

• IO Soni, para el 18 de enero

• The World’s Most Extraordinary Homes – Temporada 2 Parte B, para el 18 de enero

• Trigger Warning with Killer Mike, para el 18 de enero

• Trolls: The Beat Goes On! – Temporada 5, para el 18 de enero

• Justice, para el 21 de enero

• Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, para el 24 de enero

• Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, para el 24 de enero

• Animas, para el 25 de enero

• Black Earth Rising, para el 25 de enero

• Club de Cuervos – Temporada 4, para el 25 de enero

• Kingdom, para el 25 de enero

• Medici: The Magnificent, para el 25 de enero

• Polar, para el 25 de enero

• Unbreakable Kimmy Schmidt – Temporada 4 Parte 2 Season 4 Part 2, para el 25 de enero

• Z Nation – Temporada 5, para el 27 de enero

• Gabriel “Fluffy” Iglesias: One Show Fits All Marvel Ant-Man and the Wasp, para el 29 de enero

• The Incredibles 2, para el 30 de enero

Fuente: wwwhatsnew.com