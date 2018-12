Estudió en Harvard, fue relator de dominó y se convirtió en la voz estrella de la NBA: la historia de Álvaro Martín

-Sí, puede que sea (Maximiliano) Fjellerup, puede que sea (Francisco) Caffaro. Los nombro no porque piense que ellos sean las próximas estrellas, el próximo Manu. Como Manu no va a haber dos. Eso hay que dejarlo bien clarito. Cualquier ciudad en el mundo, incluyendo cualquiera en Estados Unidos, estaría más que orgullosa de haber tenido un futuro miembro del Salón de la Fama, proveniente de su lugar y su entorno y su ciudad y su pueblito. En ese sentido es como Larry Byrd, es como Magic Johnson: son fenómenos. Estableció un estándar, un sitial de estilo de juego, de manera de comportarse, sirve de modelo. A mí no me cabe duda que vendrán otros a la NBA porque Argentina sigue teniendo como gran fortaleza al entrenador argentino. A nivel de base es particularmente bueno. Hay todavía un enorme consenso, hay una escuela argentina, no hay distintas vertientes, no hay técnicos que se pelean entre sí por imponer su criterio. Hay un consenso de lo que es el jugador argentino, cómo debe jugar y cómo debe prepararse. Y eso, esa fábrica, sigue andando. De vez en cuando saca un Manu, saca un Nocioni, un Chapu, saca un Luis (Scola), saca un Maxi, saca un Caffaro. Por ahí viene. Pero hay muchos factores que pueden impedir que una persona con mucho talento tenga éxito. Está el pibe que quiere jugar y el entrenador que sabe cómo prepararlos. Es cuestión de ver cómo es el paso después de los 17 años. ¿Sería colocarlo a jugar con los adultos en su propia liga? ¿Sería enviarlo a Europa a un entrenamiento y profesionalismo mucho más alto? ¿Sería enviarlo a una universidad de Estados Unidos? Hay peldaños, que quizás en la época pre Manu no eran tan fáciles.