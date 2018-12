Evo califica de “platista” a la COB y dice que la deuda externa no llega al 50% del PIB

Evo critica a la COB y dice que la deuda externa ya no es una preocupación

Ratifica que la economía nacional está “blindada”. Revela que cinco presidentes de la región pidieron recursos prestados. Asegura que la deuda no llega al 50 por ciento del PIB



La máxima autoridad nacional recibió proyectos esta mañana en Cochabamba. Foto: Comunicación.





El presidente Evo Morales calificó de “platistas” a sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) que rechazan las características para el pago del segundo aguinaldo. Enfatizó que la cancelación del 15 por ciento en especie permitirá ampliar el mercado interno.

“No tienen porqué molestarse, si dijimos que el 15 por ciento del segundo aguinaldo va a ir a productos nacionales, eso es para ampliar el mercado interno, ampliar el aparato productivo para que Bolivia siga creciendo. Lamento mucho, algunos sectores de la COB rechazan, parecemos ya platistas, platistas, pero tenemos que ser de la patria, no solo pensar en la plata, eso es hacer patria”, afirmó desde Cochabamba.

El jefe de Estado reiteró que la economía nacional está “blindada” y rechazó las observaciones que existen al nivel de deuda que tiene el Estado, afirmando que es manejable y que existe un plan para llegar a más de 60.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, “codeándonos con algunos países de la región”.

“Nuestro modelo económico ha tenido resultados importantes (…) Estoy convencido, este último día del año, decirles que la economía está blindada y va seguir creciendo porque tenemos un plan 2025“, resaltó el primer mandatario.

Morales explicó que “algunos protestaban por la deuda externa, este año informé que los organismos internacionales recomiendan, Cepal, Banco Mundial, BID, la CAF, dicen que se debe endeudarse máximo el 50 por ciento con relación al PIB, este año cuánto hemos llegado a 9.500 millones era en 2005 y ahora es 40.8000 millones de dólares, en total tenemos unos 41.000 millones de dólares, un poco redondeando, nuestra deuda está en más de 9.000 millones de dólares”.

Reveló que “cinco presidentes de América Latina me han pedido que prestemos plata, ahora Evo es el Fondo Monetario Internacional, eso me decían. A algunos hemos prestado y eso es parte de nuestras reservas internacionales, en la cumbre del ALBA nos insinuaban que prestemos plata, ahora un país que antes no tenía, puede prestar plata, eso dignifica”, enfatizando que “este crecimiento económico impresiona a todo el mundo”.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco