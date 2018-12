Exjefa de cultura municipal giraba cheques sin fondo a víctimas de estafa

Según las investigaciones, junto con un español y con su hija ofrecían planes de viviendas y captaban recursos. También tiene una academia de ballet y, según los padres de los alumnos, le prestaban dinero para compra de vestuario

G. Arancibia /F. Soria

Por lo menos 20 cheques sin fondo que fueron girados por Iris Grisel Berlioz Abadie a sus prestamistas fueron presentados por la Fiscalía como prueba de una estafa agravada con víctimas múltiples, que se estima en más de $us 700.000. La denunciada, quien fungía como directora de Cultura de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz (fue destituida tras conocerse la denuncia, el lunes) y a la vez como cónsul honoraria de Honduras, fue enviada a Palmasola junto con su hija Paola Barrios Berlioz, por orden del juez Roberto Arias.

De acuerdo a las pesquisas, la cónsul aseguraba que manejaba un proyecto de construcción de viviendas de interés social y que los dineros recibidos iban a una cuenta bancaria que permitiría dar solvencia y fluidez al plan habitacional; sin embargo, no existía tal proyecto, señaló el fiscal departamental Mirael Salguero.

“Valiéndose de su influencia ofrecía el plan de vivienda en diversos lugares, especialmente en la zona norte, pero nunca mostraba en físico los terrenos”, explicó la autoridad.

Dentro de las investigaciones que llevan adelante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), también se conoció que Berlioz Abadie es propietaria de una escuela de ballet, frente al consulado de Honduras en la zona de Equipetrol, y que estafó a varias personas prestándose dinero con el argumento de la compra de vestuarios, a las cuales al principio pagaba interés, luego devolvía parte del capital y después ya no pagaba, hasta el punto de cancelar con cheques sin fondo.

Testimonios de afectadas

Al menos 10 personas acudieron a la audiencia de Berlioz y al mismo tiempo, en la Felcc, ayer acudieron tres personas más a denunciar.

En el juzgado, Milena Vaca Montero estuvo presente en la audiencia y cargaba un fólder con cinco cheques sin fondo firmados por Iris Grisel Berlioz Abadie y denunció que desde hace más de cuatro años conoce a la cónsul, pues lleva a sus hijas a la academia de ballet.

“Ella se jactaba de hacerle los discursos a autoridades del Concejo y de tener influencias. Así era que empezó pidiendo dinero prestado, primero de $us 3.000 y después otros montos altos. En estos años me llegó a deber $us 290.000. Nunca me pagó. Me decía que incluso se iba a España o a Estados Unidos y que se defendería contratando buenos abogados”, dijo Vaca.

Otra víctima, Vivian Naciff, acudió a la audiencia en silla de ruedas y con equipo de oxígeno. Dijo haber entregado a Iris Grisel Berlioz más de $us 60.000 y nunca le devolvió. “Esa plata era de la venta de mi casa; he quedado sin nada”, dijo entre lágrimas. Su hija también denunció que le entregó otros $us 60.000.

Durante la audiencia, el abogado de Berlioz, Jerjes Justiniano, pidió la libertad irrestricta de su cliente señalando que evidentemente asumió compromisos con contratos de pagos de diversos préstamos que hizo; sin embargo, aseguró que como iba pasando el tiempo la deuda “creció como bola de nieve”, pero manifestó que la Fiscalía vulneró su derecho al incurrir en fallas procedimentales en su detención.

A su vez, Jorge Landívar, secretario de gestión y coordinación de la comuna cruceña, sobre la contratación de una extranjera en la comuna, aseguró que las normas permiten contratar a funcionarios diplomáticos que prestan servicios ad honorem para su país. “La ciudadana hondureña Iris Grisel Berlioz Abadie radica en el país más de 25 años, tiene hijos y ciudadanía boliviana”, aseguró Landívar.

Felcc

El director de la Felcc, Gonzalo Medina, detalló que la ex funcionaria municipal operaba con un ciudadano español y con su hija. Señaló que las denuncias datan de más de tres meses y que se realizaron allanamientos a su domicilio y a la oficina municipal de Cultura, donde se colectó documentación a ser analizada.

Fuente: eldeber.com.bo