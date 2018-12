Exvocero del Conalde: “Mesa no tiene proyección nacional”

El politólogo Erick Fajardo, ex vocero del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y actualmente exiliado en los Estados Unidos, se sumó a la polémica abierta en los últimos días, señalando desde su cuenta en Twitter (@Erickfajardo) que hay evidencia de que Carlos Mesa “carece de proyección nacional” y “jamás creyó en la posibilidad real de ganar los comicios”, agregando que además el ex mandatario representa “la negación de la autonomía como aspiración nacional y la reproducción del discurso polarizador oriente vs. occidente”.

“¿Evidencia de que @carlosdmesag carece de proyección nacional? Su caracterización sistemática de lo cruceño cual racista y elitario, cuando él representó a esa élite blancoide de occidente cuyo racismo la obra de Medinacelli y el cine de Sanjinez denuncian hace décadas”, dice uno de los tuits.

“Evidencia de que @carlosdmesag jamás creyó en la posibilidad real de ganar comicio, es la negación de la autonomía como aspiración nacional y la reproducción del discurso polarizador oriente vs. occidente. Eso es de control de daños, no discurso ganador”, remarca en otro de los mensajes.

Fuente: Esto También Sucede