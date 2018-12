Feliz cumple’ Jesús

Mario Saucedo

.- Saucedo, llegó el cumpleaños de Jesucristo. A esta fecha, 24 de diciembre, le han puesto de nombre noche buena; y el 25 se llama navidad.

Cuentan que una vez nacido Jesús lo fueron a visitar tres reyes magos, o sea tres hechiceros, brujos, o astrólogos que siguiendo a una estrella llegaron donde estaba el recién nacido y le entregaron unos regalos. Que linda historia Saucedo.

.- Bien escrita diría yo. Imagino que de ahí vienen el invento de Papá Noel, los obsequios y la ternura de la fecha gracias a la risa de un bebé antes que le aparezcan los dientes. Los expertos en marketing deberían sacarse el sombrero en señal de respeto a los inventores de la fábula. Genios!

Pero yo quiero hablarte del Jesucristo hombre. Ese personaje que según la Biblia era un tipazo. Un macho que se lo muestra en muchos dibujos, pinturas y cuadros con pinta de un casi afeminado pacifista rubiecito de ojos azules cuando en realidad, por lo que leemos de él, fue un belicoso con los testes bien puestos.

Me lo imagino flaco, fibroso, mediana estatura (los judíos nunca han sido altos, prueba de ello es que hasta ahora han ganado un campeonato internacional de basquetbol), ojos oscuros debajo de alborotadas cejas, barba negra tupida, pelo largo y manos de carpintero.

También lo veo con la pinta de un verdadero radical. Un renegado. Humanista progresivo calzando unas sandalias ‘cool’. Enemigo de la guerra y realmente en contra de esa excusa de ‘ojo por ojo’, ‘diente por diente’; que algún vengativo escritor incluyó en la biblia.

Este joven llamado Jesús, que cuando tenía 30 años, salió a llevar su mensaje a todo lugar al cual podía llegar de a píe, enojó a un montón de gente, incluyendo a los líderes religiosos de la época. No quiero ni pensar que diría de los líderes católicos de ahora, esos que utilizan su nombre para amenazarnos con la ira divina, y nos obligan constantemente a pedir perdón por nuestros pecados (“Perdona a tu pueblo señor, no estés eternamente enojado…”) mientras muchos de ellos esconden bajo sus sotanas una infernal erección sexual cuando ven a un niño.

Estoy convencido de que todos los que predican en su nombre en estadios, en la radio, programas de televisión utilizando su nombre para ganar dinero con esa cantaleta ‘Jesús te ama, Jesús te salva, Jesús te llama’ lo odiarían a muerte ya que Jesús, iconoclasta por excelencia, les desenchufaría los cables para darle huasca con ellos. (¿Acaso no les dio tunda a los vendedores en el templo?)

A Jesús también lo veo con un aire de ser antiglobalización, totalmente independiente y de cuestionar a la autoridad.

José, quien según la Biblia fue padre adoptivo de Jesús, era un carpintero que seguramente se la pasaba haciendo sillas, mesas, y a pedido de las autoridades judías una que otra cruz para crucificar a cualquiera que se auto nominara Mesías. Siempre me he preguntado ¿Cómo se llamaba y que pasó con la carpintería de José? Esto para mí es importante ya que no sabemos qué pasó con Jesucristo hasta sus 30 años. La Biblia nos dice que a los siete u ochos años se perdió un corto tiempo y lo encontraron discutiendo con los Sumos Sacerdotes, pero no nos dice que pasó en los 22 años siguientes. Yo creo que aprendió el oficio de su padre y quizás fue un buen carpintero hasta el día que aceptó cual era su misión en este planeta, se fue al desierto a pelear con Satanás, se hizo bautizar con Juan Bautista y salió a enfrentarse contra lo establecido.

Nunca vamos a saber con certeza como era este tipazo que nunca se vistió a la moda (usó siempre la misma vestimenta), que le gustaba tomarse un buen vino (durante un casamiento convirtió agua en vino) que no tenía nada en contra de la putas (salvó de la muerte a María Magdalena) que fue muy humilde (ni quiera tuvo rango de Obispo) que perdonó al hombre que lo traicionó y a los que lo crucificaron (la iglesia no perdona a los infieles, de ahí la Inquisición)

Un tipazo que si estuviera por aquí hoy en día y tuviese que vivir lo que en su nombre se hace, se enojaría en serio.

Feliz cumple’ Jesús. Tu mensaje ‘ámense los unos a los otros’ sigue siendo el mejor consejo de todos los tiempos.