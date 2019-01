Floyd Mayweather venció por nocaut técnico al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en el primer round

“No me preocupo por nada, no tengo que entrenar para tres asaltos. En lo que respecta a los deportes de contacto, he visto todo a lo largo de mi carrera”, sostuvo Mayweather, lejos de mostrarse nervioso, en el pesaje. El campeón del mundo se retiró de forma definitiva del boxeo en 2017 tras vencer a Conor McGregor.