Gervonta “Tank” Davis toma un gran riesgo al inicio de 2019

El 2019 promete ser muy cargado en cuanto a grandes peleas y una que indudablemente presentará gran espectáculo es el duelo entre el estadounidense Gervonta Davis y el mexicano Abner Mares, quienes se medirán el 9 de febrero en el StubHub Center de Carson, California, por el cetro de super campeón superpluma de la WBA (siglas en inglés de Asociación Mundial de Boxeo).

Davis, quien inició su carrera apadrinado por Floyd Mayweather Jr -ahora están algo distanciados-, está invicto en 20 combates, de los que definió 19 antes del límite; y ya consiguió dos campeonatos mundiales, además del de la WBA, supo ser campeón por la IBF (Federación Internacional de Boxeo, según sus siglas en inglés), aunque lo perdió en la balanza cuando debía defenderlo el 26 de agosto de 2017, la noche en que Mayweather se midió con Conor McGregor en el T Mobile Arena de Las Vegas.

Por su parte, Mares es un peleador con mucha experiencia y que buscará conquistar su cuarto campeonato en diferentes categorías. El mexicano cuenta con 33 años, 13 de ellos como boxeador profesional; y ha conquistado cuatro campeonatos mundiales: el IBF gallo, el supergallo de la WBC (Consejo Mundial de Boxeo, según sus siglas en inglés) y en pluma el WBC y el WBA.

Su record cuenta con apenas tres derrotas en 35 peleas. Ha ganado 31 combates (15 antes del límite) y el restante fue empate.

El jueves, en Los Angeles, ambos peleadores realizaron la conferencia de prensa de lanzamiento de la contienda.

“Creo que Abner Mares es un futuro miembro del Salón de la Fama porque peleó con muchos peleadores de alto nivel”, dijo con respeto Davis. “Esto es importante para mí porque es la primera vez que soy protagonista de un evento principal en los Estados Unidos y me siento bendecido por estar aquí”, añadió.



“En 2019, quiero hacer una gran presentación no solo en el cuadrilátero sino también al mundo del boxeo para que sepan que soy la próxima estrella. Mi objetivo es encabezar un pay per view para 2020 si todo va bien. Tengo grandes peleas en fila para el próximo año, sin mirar más allá de Abner”, adelantó.



“Siempre he sabido que no puedes subestimar a nadie en el ring. Tienes que mirar a tu oponente como si fueran iguales a ti. Entiendo exactamente lo que tengo frente a mí”, explicó “Tank”.



Por su parte, Mares dijo: “Esta pelea contra Gervonta Davis será un gran enfrentamiento y sé que puedo ganar. Hay otras peleas importantes en el peso pluma que podría haber conseguido. Estoy tomando esta pelea debido al desafío que trae”.



“No estoy entrando en esta pelea a ciegas. No soy estúpido. Estoy tomando esta pelea porque veo algo en este tipo. Es una pelea difícil, sin duda. Todas las peleas son difíciles. Está en un buen momento”, expresó.

Mares está subiendo nuevamente de categoría. El mexicano obtuvo su primer reinado en peso gallo, en las 118 libras, y está subiendo hasta las 130 de superpluma. “Al final del día, ustedes deben dejar de preocuparse por mi peso y si soy demasiado pequeño. Van a tener una gran pelea y eso es todo lo que importa. Siéntese, véanse bonitos y disfruten la pelea”, señaló al respecto.

