Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el domingo 23 de diciembre de 2018?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Situaciones inesperadas te enfrentarán con la verdad, hoy comprenderás que no vale la pena luchar por alguien que sólo piensa en sus sentimientos y en su bienestar. Número de éxito, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No dejes que las ideas tristes te depriman, hoy tendrás una invitación de alguien interesante, acepta, te divertirás y cuando te des cuenta tu malestar habrá desaparecido. Número de éxito, 4.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las atenciones de alguien que no oculta su interés por ti provocará comentarios que afectarán tu relación de pareja, pon las cosas claras desde un primer momento y no tendrás de qué preocuparte. Número de éxito, 17.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Será un día de romance y entrega, recibirás una propuesta que cristalizará tus ilusiones, no temas en aceptarla todo saldrá bien. Número de éxito, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Un ambiente de intriga se respira en tu entorno, no creas todo lo que te dicen, observa y sigue tu intuición, la persona que amas merece tu confianza. Número de éxito, 5.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás de mal humor el día de hoy, contrólate, la persona que te interesa podría decepcionarse con tus reacciones y perderías todo lo logrado hasta ahora. Número de éxito, 20.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No tienes nada en común con esa persona que te ha deslumbrado y hoy surgirán algunas diferencias, será un indicio que no debes ignorar, piénsalo bien antes de continuar. Número de éxito, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Confundirás amabilidad y atenciones con interés sentimental, antes de soñar trata más a esa persona y te evitarás decepciones más adelante. Número de éxito, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy llegará el desenlace que veías venir, no te dejes ganar por la tristeza, enfrenta con tu mejor ánimo este momento y más pronto de lo que imaginas la ilusión volverá a tu vida. Número de éxito, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Día de nuevas emociones, contrario a tu carácter reservado hoy te deslumbrarás y tomarás la iniciativa, esa persona hará aflorar tu carácter apasionado y sensual. Número de éxito, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Todos parecerán tener la solución para tus problemas afectivos y te darán consejos que te confundirán más, ignóralos, sigue el camino de tu corazón y tomarás una buena decisión. Número de éxito, 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El día de hoy traerá una grata sorpresa a tu vida, atrás quedará lo que te parecía imposible de olvidar, hoy empezarás a disfrutar de una nueva y auspiciosa etapa sentimental. Número de éxito, 19.

Fuente: whatthegirl.com