Horóscopo semanal de Josie Diez Canseco: del 31 de diciembre al 06 de enero

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Esta semana habrá buena comunicación en el trabajo, tendrás realización y todo se verá debido a tu esfuerzo. En el amor, no te dejes llevar por pensamientos del pasado, eso se aqueja y malogra lo que has estado construyendo. En la salud, disfruta de la vida y de los momentos simples, el aire puro te hará bien.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás el autoestima alta y eso te ayudará a mejorar tu situación laboral. Si estás sin trabajo, esta semana puede sorprenderte una llamada. En el amor, no estás en condiciones de tener una relación ahora, ya que no te sientes preparada. En la salud, necesitas energizarte para que tu salud sea duradera.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Esta semana estará llena de logros, disfrútalos Virgo, te lo mereces. En el amor, si estás soltera, está perfecto pero si estás saliendo con alguien, cuidado, puede ilusionarse y las cosas pueden voltearse, no juegues con fuego. Retome las actividades que dejaste por un tiempo como el gym o la danza.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: El trabajo en equipo será primordial en su centro laboral, no hagas las cosas tu sola, alguna vez todos necesitamos ayuda. No dejes pasar el tiempo, tu pareja necesita atención. Ya es hora que le prestes atención a tu cuerpo que te da señales de que tienes que comer más sano.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estás tratando de cumplir las metas que te habías prevista a principios de año, no te desesperes, a paso de tortuga se llena lejos, ya vendrá la época de abundancia. Es momento de que tu pareja y tú busquen el momento perfecto para encender la llama que los une. En la salud, suelta los recuerdos del pasado, eso no te permite avanzar.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Si estás soltera, tranquila, no busques, el amor llega cuando menos lo esperas. El trabajo estará un poco pesado pero después el sacrificio será premiado. Si te sientes enferma, evita automedicarte, mejor es acudir al médico.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Debes pensar antes de actuar, no hagas las cosas a lo loco puede perjudicar tu puesto de trabajo. Disfruta de tu relación y olvídate de los celos, solo estás creando problemas donde no los hay. En la salud, siempre es buena hacer dieta.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Quieres hacer las cosas bien pero hay personas que no colaboran, por favor, aléjate de ellas. No hagas gastos, no despilfarres tu dinero. Administra bien tu tiempo, y si tienes pareja, dedícale un poco a esa persona.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Disfruta del amor ahora más que nunca, sentirás cosas que no sentiste y eso está muy bien, eso sí, si esa persona no busca lo que tú quieres, aléjate. Puede que llegue una oferta laboral interesante, analízala antes de dejar tu trabajo. El que no arriesga, no gana.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Por tu buen sentido común, saldrás airoso de un problema de dinero. Conversa con amigos que no tenías contacto hace tiempo te enterarás de cosas nuevas.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Habrán buenas propuestas en tu entorno laboral. Es una buena semana para el amor. No mires para atrás, el pasado no tiene nada bueno que darte, mira hacia adelante y utiliza tus armas de seducción. Si estás preocupada por algo, busca ayuda.

Fuente: whatthegirl.com