Ibrahimovic: “Mi primer año fue un calentamiento” en la MLS

MZlatan está listo para la segunda temporada con el Galaxy.

FOX Sports Digital

Zlatan Ibrahimovic estuvo rodeado por los rumores sobre su salida de LA Galaxy; sin embargo, el sueco confirmó su estadía y prepara su segunda campaña con más protagonismo.

“Hubo muchos rumores. Nunca me fui. Todavía no termino con la MLS. Tengo cosas que hacer y mi primer año fue un calentamiento, el segundo va a ser diferente, será muy diferente”, lanzó el delantero para la web oficial de su club.

La intención de Zlatan es coronar a LA como monarca en la MLS Cup 2019: “significa traer el trofeo a casa, no terminar como lo hicimos el año pasado. Vine aquí a dejar una estampa, a hacer ganar a mi equipo, y no lo conseguí el primer año, y no soy de los que se van sin ganar”.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar