Kevin Spacey reapareció como Frank Underwood para defenderse de las denuncias de abuso sexual

“Si todo fuera tan sencillo… Pero tanto ustedes como yo sabemos que no es tan sencillo, ni en la política, ni en la vida. ¿Pero ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, no? No se apurarían a juzgar sin conocer los hechos, cierto? ¿O ya lo hicieron? No, ustedes, no. Ustedes son más inteligentes que eso”, expresa el actor de manera provocadora.

Spacey además expresa que que recibió un “impeachment sin un juicio”. Finalmente, se pone el anillo de Underwood y asegura: “Nunca me vieron morir realmente ¿O sí?”.