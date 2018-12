La confianza en el TSE

Hace unos días, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, fue visto en el edificio de la Vicepresidencia, paseando como Pedro por su casa. La escena causó sorpresa porque supuestamente, Exeni renunció al TSE por un ataque de decencia, para no ser cómplice de la ilegal habilitación de Evo Morales a las elecciones primarias. Lo mismo se dijo de la presidenta Katia Uriona, aunque no tarda en hacer una de esas apariciones públicas poco decorosas, tal como ha sucedido con los magistrados del Tribunal Constitucional que reinventaron de un plumazo los derechos humanos. A propósito del tema, el actual vicepresidente del TSE, Antonio Costas, que votó contra la habilitación, reconoce que las renuncias en el organismo provocaron desajustes. Lamentablemente, la ciudadanía ya no cree en el árbitro electoral, con disidentes o sin ellos adentro. Tampoco está convencida en la decencia de nadie.

Fuente: eldia.com.bo