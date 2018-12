Lampe tramita la ciudadanía argentina para quedarse en Boca Juniors

El boliviano sabe que ante la salida de Rossi, podría extender su préstamo con Huachipato. Por ahora, nadie le comunicó nada.

Carlos Lampe llegó a Boca Juniors luego de que se confimara la lesión de Esteban Andrada. El boliviano fue inscrito en la Copa Libertadores pero no atajó ni un minuto. Guillermo optó por Rossi y en el regreso de Andrada, recuperó su titularidad.

Ahora, Agustín Rossi estaría próximo a dejar Boca y por eso se le abre una nueva puerta a Lampe. El arquero tiene contrato en calidad de cedido hasta el 31 de diciembre y luego debe volver a Huachipato. En una entrevista, Lampe explicó que no quiere volver y que le gustaría quedarse.

Por ahora no comunicaron si seguirá o no. Deberá decidir Gustavo Alfaro, pero él por las dudas ya está tramitando la ciudadanía argentina para no ocupar cupo de extranjero.

“Obviamente, si Rossi toma nuevos aires me gustaría quedarme y las condiciones se están dando, me puedo inscribir como argentino, ya Boca averiguó lo de la nacionalidad y hay que esperar, tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no podemos tomar decisiones antes. Boca tiene la última palabra y a partir de eso definiré mi futuro“, contó en Crack Deportivo.

Fuente: Red Uno, https://mundod.lavoz.com.ar