Las polémicas del partido entre River y Al Ain: dos penales y un gol anulado a instancias del VAR

“Esa mano no se debe considerar porque es natural y no considerada deliberada porque se estaba cayendo y no ve venir el balón”, explica el ex árbitro Miguel Scime. El juez del partido, Gianluca Rocchi, coincidiendo con el experto de Infobae, no cobró penal, aunque minutos más tarde revisó la acción en a instancias del VAR y reafirmó su decisión.