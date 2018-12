Lo que tienes que hacer para perder 5 kilos justo después de Navidad

Fotos: Instagram.

Llega la Navidad y con ella el período en el que más peso cogemos. Nos atiborramos de dulces, embutidos, guisos familiares… y eso a los pocos días nos pasa factura. ¿Quieres perder los kilos que has pillado en estas fechas? Erinne Magee tiene la respuesta.

Desde que estuvo enel instituto, ha usado un cuaderno para registrar pensamientos, historias y poemas. Por supuesto, desde entonces, todas las entradas comienzan con “Querido diario”. Hasta hace poco, nunca imaginó que un espacio así también podría ser una herramienta para lograr una transformación física y mental.

En el último año comenzó a usar las páginas como un lugar para registrar el flujo constante de ideas creativas que pasan por su mente, desde libros ilustrados hasta ensayos para padres. Se dispuso a llevarlas a la realidad. Poco a poco, comenzó a ver resultados. Como escritora profesional, llevó al éxito muchas de sus ideas y consiguió nuevas oportunidades con la ayuda del diario.

Los expertos coinciden en que registrar todo lo que haces puede ayudar a cumplir los objetivos. “El simple hecho de escribir las cosas podría hacernos cambiar nuestro comportamiento”, dice Andrea Bonior, psicóloga clínica y periodista, en el ‘Washington Post’. “Mi éxito profesional me hizo preguntarme: ¿el lápiz y el papel también podrían mejorar mi bienestar general? Y en particular, ¿el proceso del diario me ayudaría a perder peso?”.

Qué hacer después del roscón

“La primavera pasada tuve mi segundo hijo a los 33 años y los kilos de más no se perdieron tan fácilmente como ocho años antes, al tener el primero. Y hay una buena razón para esto: comía como si todavía estuviera embarazada. Disminuir los antojos se había convertido en un hábito que no desaparecía después del parto”, confiesa a ‘Prevention’.

“Recordé haber visto publicaciones sobre el tema y después de algunas investigaciones me di cuenta de que es un fenómeno bastante grave. A primera vista, un diario de viñetas parece ser un híbrido entre un diario y una lista de tareas. Es un cuaderno que agiliza y reúne sus listas, calendario, notas, objetivos e ideas en un solo lugar. Sin embargo, algunas personas también lo usan para realizar un seguimiento de sus objetivos de salud y registrar cosas como la ingesta diaria de agua, el número de pasos y la cantidad de sueño que obtienen cada noche. Estas dan un aire de estructura y organización que puede ser reconfortante y nos permite ver las cosas más fácilmente. Apela a nuestra necesidad de categorizar y clasificar“, continúa.

Se necesitan 21 días para que una tarea se convierta en un hábito

Su objetivo era bastante claro. Perder 5 kilos, mantenerse activa de una forma constante y dejar de caer en los antojos. Para ser responsable y experimentar con los desafíos de acondicionamiento físico de 30 días empezó a usar el diario. Esta es una foto de su primer mes en el que completó ejercicios de abdominales, sentadillas y push-up. “Recuerdo que las últimas navidades me había atiborrado de dulces y solo quería verme bien”, explica.

Además de sus entrenamientos también incluyó una página donde rastreó antojos poco saludables. Cuando comenzó a ver repeticiones, hizo una tabla que se volvió tan poco negociable como no lavarse los dientes. En una columna enumeró los alimentos que más ansiaba y justo al lado lo que debería comer. Por ejemplo, si quería pan de ajo, tomaba una alternativa más saludable de ‘chips’ de calabacín con ajo. Puso la tabla en su frigorífico y cuando quería caer en la tentación, mira qué es lo que debería comer.

Asegúrate también de encontrar lo que funciona mejor para tus necesidades e intereses

“Antes de usar un diario probé varias aplicaciones. Pensé que como mi teléfono siempre estaba conmigo, este método tenía más sentido y sería el más conveniente. En realidad, usé la app durante unos días y luego me olvidé. En cambio, comencé y terminé cada día en mi escritorio con una taza de té, reflexionando sobre mi cuaderno. Debido a esta rutina, escribir mis comidas y snacks a mano funcionó mejor”, explica.

Sentirse bien

Aunque el seguimiento de las ingestas fue útil, rápidamente aprendió que tenía que profundizar más si quería ver resultados. Comenzó a pensar en cómo la pérdida de peso podría impactar positivamente en la crianza de sus hijos, las relaciones, la confianza y la vida social. El proceso se convirtió en una técnica importante porque cuando había una emoción asociada al resultado se comprometía más.

“Estaría mintiendo si dijera que no había ninguna vanidad en mi viaje hacia el adelgazamiento. Nunca me había preocupado la báscula, siempre y cuando me “sintiera bien”. De hecho, ni siquiera tenía una en casa hasta el verano pasado. Así que supe que, en última instancia, tenía que volver a la mentalidad a la que me había adherido la mayor parte de mi vida: lo que sentía en el interior se proyectaría en el exterior“, comenta.

“Perdí 5 kilos en el primer mes de registro. Pero lo que ha sido más satisfactorio es cómo ser consciente del proceso me ha llevado a serlo de todo. Todos tenemos horarios llenos de compromisos familiares, pero eso no significa que tengamos que apresurarnos en las elecciones que hacemos o las cosas que decimos. Crear un diario también me ha mantenido organizada, algo que ha sido un gran desafío durante toda la vida”, continúa.

Consejos

Si estás pensando en incorporar esta agenda, sé paciente y dale tiempo a esta herramienta para que funcione. La investigación sugiere que se necesitan 21 días para convertirse en un hábito y algunos científicos dicen que el proceso puede durar incluso más tiempo. En pocas palabras: el cambio es con paciencia.

Asegúrate también de encontrar lo que funciona mejor para tus necesidades e intereses. “No busques la perfección. No te comprometas con algo pueda hacerse demasiado difícil de mantener. Quizás lo más importante es volver a subirte al vagón cuando te caigas. Si te pierdes un día, no dejes que sea el final”. La belleza del diario de viñetas está en los resultados reales que obtendrás. “Para mí, eso fue perder peso, pero quizás lo más importante era obtener una atención plena que me ayudara a estar más organizada en todos los aspectos de mi vida”.

