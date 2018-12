Los campeones de la ACF recibieron sus galardones

Gestión 2018. Real Santa Cruz fue el campeón de la Primera A y se clasificó a la Copa Simón Bolívar 2019. La B aún no terminó.





Ref. Fotografia: Felicidad. El orgullo y la felicidad de los niños al recibir su trofeo como los mejores no tiene precio.

En un acto emotivo e inédito, ya que fue la primera vez en muchos años, que se la realizó fuera de los salones de la institución, la Asociación Cruceña de Fútbol apoyada por la Gobernación de Santa Cruz, realizó la tradicional entrega de premios, distinciones, medallas y trofeos a los campeones de la temporada oficial 2018.

La premiación se realizó ayer en la tarde en el complejo “Bernardo Silva Serrano” de la Villa Deportiva Abraham Telchi ubicada entre el cuarto y quinto anillo de la zona sur de la ciudad.

El acto contó con la presencia de la actual presidente de la ACF, Lily Rocabado y dirigentes de la Asociación como también autoridades de la Gobernación que dio realce a la misma.

Las menores. Todas las categorías de la ACF, comenzando desde las sub 9 hasta las sub 19 de las divisiones menores de los equipos campeones y subcampeones como también los goleadores, uno a uno fueron recibiendo sus trofeos y medallas.

Blooming en la categoría Sub 19 campeón de la Copa de Oro y en Sub 17 Copa de Plata, Florida en Sub 17 campeón de la Copa de Oro y en Sub 13 también campeón de la Copa de Oro, fueron los que se llevaron las mayores distinciones como tal.

En estas categorías hay que destacar a los goleadores y arqueros menos vencidos que serán a corto plazo las grandes figuras del fútbol nacional.

Ascenso, A y B. En Tercera de Ascenso el campeón fue Potrero de Campeones que también tuvo al goleador en sus filas Johann García Madde. En Segunda el campeón fue Magisterio y en Primera Esperanza quedó primero.

La Primera B, a causa de las malas condiciones climatológicas, el campeonato todavía sigue en disputa (ayer se jugó la cuarta fecha), sigue en disputa, al igual que en Menores la Sub 11.

En la Primera A, el campeón fue Real Santa Cruz, al vencer en la final a Universidad luego que ambos habían ganado las Liguillas y Juan Fajardo de Cooper fue goleador.

11 Categorías

son las que se juegan anualmente los torneos de la ACF.

