Los dos cromosomas en los que se encuentra el secreto de la longevidad

No podemos vivir eternamente, o al menos no por ahora. Pero intentar alargar nuestra esperanza de vida (siempre que estemos en plenas facultades físicas y mentales) es la obsesión de muchos. Los españoles tendremos una de 85,8 años en 2040, lo que nos convertirá en el país más longevo, según un estudio de la Universidad de Washington.

¿Cuál es la fórmula para conseguirlo? La respuesta puede estar en tus genes. Las mujeres viven más que los hombres, sugiere el estudio, porque tienen la suerte de albergar dos cromosomas X. Se ha dicho que ellas sobreviven más que ellos gracias a su sistema inmunológico, más fuerte, y por las tendencias a fumar, beber y hacer menos esfuerzos físicos.

Sin embargo, también viven más tiempo en el reino animal y los investigadores creen que los cromosomas son significativos. Las hembras tienen cromosomas XX y los machos tienen XY. Pero mientras que el Y, solo crea rasgos masculinos como el vello facial, el X contiene muchos de los genes relacionados con el cerebro y la supervivencia.

Cuando los científicos diseñaron ratones biológicamente machos para que tuvieran dos cromosomas iguales como las hembras, vivieron más tiempo. Dena Dubal, autora principal del estudio de la Universidad de California en San Francisco, asegura que “no importa si tienes ovarios o testículos. Mientras tuvieran XX, escaparon de la muerte temprana durante el envejecimiento”.

En la vejez, el inevitable deterioro lleva aparejada una serie de factores importantes, como una mayor pérdida de masa muscular o problemas en la piel. A medida que vamos sumando años, nos hacemos más vagos y perezosos. Con el tiempo, esto puede repercutir en que el músculo más importante de nuestro cuerpo, el corazón, se ponga rígido y desempeñe peor su vital función.

Evita el envejecimiento

Está claro que a nadie le gusta hacerse mayor. Arrugas, patas de gallo, piel menos tersa, manchas… un sinfín de muestras que hacen saber que vas cuesta abajo y sin frenos. ¿Quieres ponerle remedio? ¿Te gustaría aparentar 10 años menos de los que tienes? Es posible y sin utilizar cremas antiedad ni operaciones estéticas. Hay dos hábitos que haces a diario y que te están haciendo envejecer mucho más rápido.

Beber mucho y fumar durante años son características bien conocidas de un estilo de vida poco saludable. Pues no solo eso. También pueden hacer que te veas más viejo, según un nuevo estudio. Si bien no era sorprendente que el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo estuvieran relacionados con una mayor probabilidad de signos tempranos de envejecimiento, también descubrió que las personas que lo hacían a niveles moderados no mostraban más signos de envejecimiento que las que se abstuvieron.

