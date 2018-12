Los vídeos más odiados de YouTube de 2018

Si crees que a la gente le gusta todo lo que ve en YouTube, entonces tienes que ver la cantidad de dislikes de los vídeos que verás a continuación. Por si no lo sabías, un clip ha batido récord como el vídeo con más No me gusta de la historia, así que no hay razón para no querer echarle un vistazo al contenido de este y los demás del listado.

Pero no sigamos en polémica y vamos con el top 5 de vídeos con más No me gusta (te llevarás una sorpresa con el primer lugar).

YouTube Rewind 2018, ostentando el récord de la propia casa

A quién se le iba a ocurrir que un vídeo de YouTube sería el más odiado de la misma plataforma. Creo que nadie lo esperaba en primera instancia, pero lo cierto es que la recopilación en la que participan Will Smith y una gran cantidad de youtubers y personalidades reconocidas en la app ha batido récord. En total, tenemos 145 millones de visitas y 13 millones de dislikes desde que fue publicado el 6 de diciembre del 2018.

Baby, de Justin Bieber ft. Ludacris

Si unimos una letra poco productiva con Justin Bieber (el antiguo Justin Bieber), nos encontraremos con el vídeo Baby, publicado el 19 de febrero de 2010. El cantante canadiense fue hasta hace unos días el ganador del vídeo con más dislikes al ubicarse con 10 millones de No me gusta en su vídeo de más de 2.000 millones de reproducciones.

Jake Paul – it´s Everyday Bro feat. Team 10

Las críticas recibidas hace un tiempo atrás para Jake Paul le sirvieron de inspiración para crear una letra tan patética que, pese a recibir 224 millones de visitas, le promediaron 2,6 Me gusta y 4 No me gusta. Desde que el clip fue publicado en mayo de 2017, los comentarios negativos siguen presentes y parece que el número de dislikes no va a parar muy pronto.

Can this video get 1 million dislikes?

La propuesta de uno de los youtubers más famosos salió mejor de lo que él esperaba. PewDiePie realizó un vídeo criticando el algoritmo de Google y sugiriendo a sus suscriptores y demás usuarios que le dieran No me gusta al clip para poder alcanzar 1 millón de dislikes. Bueno, casi dos años después el vídeo ha superado los 3,8 millones de no me gusta. ¡Misión cumplida, Míster PewDiePie!

Official Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer

El tráiler oficial de Call of Duty: Infinite Warfare, figura como el vídeo de juegos con más dislikes de YouTube. La baja resolución y la temática poco continuista del título hicieron que el clip alcanzara 3,7 millones de No me gusta. Esperemos no se repita la historia con tan afamada saga de acción y disparos para consolas y PC.

Fuente: wwwhatsnew.com