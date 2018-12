Luis Arce: Argumentos de los empresarios para no pagar el doble aguinaldo son injustificados

Santa Cruz.- El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, indicó que el tema del segundo aguinaldo ha generado incertidumbre en la población, pero que gracias a este beneficio que se otorga si el crecimiento es mayor al 4,5%, generaría más demanda.

Asimismo, criticó a los empresarios afirmando que siempre ponen una serie de argumentos, no justificados, para no pagar el segundo aguinaldo ni dar el incremento a sus trabajadores, asegura que no quieren compartir las utilidades con sus trabajadores.

Fuente: Unitel