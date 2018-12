‘Made in’ Bolivia diversión

Año Nuevo con sello nacional. Muchos aprovechan las fiestas para viajar, pero quienes se quedan cuentan con variedad de alternativas para todas las edades y los gustos. Los hoteles y resorts son los más experimentados a la hora de organizar celebraciones para todos los gustos y edades

Zapatos cómodos, un hermoso vestido, conductor designado de rigor, la cábala preferida y un buen digestivo. Todo eso es importante, pero menos que acertar al elegir la sede de la fiesta, y la compañía adecuada.

Dar la bienvenida al nuevo año amerita llenarse de buenas vibras, y equivocarse es garantía de refunfuñar.

Aunque muchas personas viajan en esta época para inyectarse energía de playa -sobre todo-, hay quienes no tienen esa posibilidad

Tradicionalmente, los hoteles son una referencia cuando se trata de festejos por fin de año, tienen toda una rica hoja de vida en la materia.

Para muestra ‘bastan cuatro botones’. Camino Real, Radisson, Los Tajibos y el Eco Resort Colpa Caranda ya tienen listos sus paquetes.

Ciudad o campo abierto

El Radisson lleva ya tres años organizando celebraciones de este tipo. Para recibir el 2019 tiene fiesta en el piso 9 con una hermosa vista del Urubó, por eso se llama New Year in the sky. Estará Bolivia Band, habrá cena en el restaurante Cook’s para los que quieran algo más tranquilo, y un detalle interesante, guardería para que los padres disfruten.

Bajo el lema “fiesta como debe ser”, Los Tajibos encenderá los bríos en el salón Exhibición con el artista Juan Magan, rey del electro latino, además de DJ Nicky, espectáculo pensado para un público de 25 a 45 años, por Bs 1.100. Los restaurantes del hotel, Piegari y Jardín de Asia, ofrecerán cena de cuatro y cinco pasos, respectivamente, con un costo aparte, de Bs 650.

Camino Real tendrá una cena de gala con la amenización de la Camerata del Oriente. El menú y la música son sus fuertes, por un precio de $us 85 (adultos).

Y los que huyen de la vorágine citadina en esta fecha, pueden encontrar refugio familiar en Colpa Caranda. Las cabañas ya están llenas, pero queda el camping por dos días para disfrutar su fiestón.

Jardín de Asia es un lugar muy elegante, abrirá hasta las dos de la madrugada con la oferta de cena en cinco pasos.

Fieles al ritual, todos los lugares tendrán el emotivo momento de los fuegos artificiales para recibir el 2019.

El Radisson tiene una grandiosa vista de la ciudad y del Urubó desde la terraza, donde todos los años se hace la fiesta.

