Maroon 5 ya tiene al invitado clave para firmar una Super Bowl perfecta

Adam Levine y los suyos habrían fichado a Travis Scott (y de regalo, a Kylie Jenner) para compartir escenario en la próxima Super Bowl.

El día de la Super Bowl del 2018, Kylie Jenner anunció que acababa de tener a su primera hija con su novio Travis Scott: Stormi Webster. La noticia colapsó las portadas de la prensa rosa y el partido de fútbol americano quedó en un segundo plano.

Pero la historia promete no repetirse en 2019 gracias a la genial maniobra que se habría marcado Maroon 5 si se cumple lo que contó TMZ este jueves: el grupo de Adam Levine habría fichado a Scott para actuar en el mediático Halftime Show de la Super Bowl, la espectacular actuación musical que tiene lugar en el descanso de la final más esperada del año en el deporte estrella estadounidense. Y Jenner y su hija se sumarían al elenco de espectadores para ver a Scott, claro. No serían pocas las cámaras que estarían atentas ante tal evento.

La revista asegura también que Maroon 5 estaría en negociaciones con Cardi B para que se una al show. La rapera es uno de los fenómenos musicales y celebriteros más prominentes del 2018, así que su añadido sería todo un plus para la banda de Levine. Cardi B cantó junto a Maroon 5 uno de los temas más reproducidos del 2018: “Girls Like You”. La incógnita gira en torno a las prioridades de Cardi B, que en una entrevista de hace unos meses aseguró que no actuaría salvo que se resolviera la situación con Colin Kaepernick. El exjugador de fútbol americano se ha convertido en una institución del activismo deportivo después de quedarse fuera de la más alta competición tras un año de reivindicación social sobre el campo de juego. Que no haya vuelto a fichar por un equipo por sus protestas durante el himno estadounidense —o por sus carencias deportivas— es algo que todavía flota en las columnas de los medios deportivos.

El Halftime de la Super Bowl 2019 no ha estado exento de polémicas. Que se celebre a primeras de febrero en Atlanta, Georgia, desató numerosas críticas en cuanto se anunció que Maroon 5 sería el grupo encargado de liderar la actuación. Principalmente, porque Atlanta es uno de los epicentros del hip hop afroamericano en Estados Unidos y Maroon 5 es una banda de pop rock de reparto caucásico. Pero que Maroon 5 vaya a poder contar con Scott, uno de los raperos más aclamados del último lustro, les protegerá de muchos posibles dardos en los próximos meses. La clave sería que también consiguieran sumar a su equipo a Big Boi, el rapero de Atlanta que formó parte del dúo Outkast durante gran parte de los años noventa y primeros de siglo XXI. Su participación también está pendiente de negociaciones, según TMZ.

Fuente: revistavanityfair.es