Médicos exigen siete puntos para hablar del seguro con el Gobierno

Si no hay la firma de un convenio previo a la reunión, los médicos no asistirán a la cita en Cochabamba, manifestó el presidente del Colegio Médico Nacional y puede declararse un paro de 72 horas en todo el país

El Ministerio de Salud convocó a los representantes del Consejo Nacional de Salud (Conasa), la máxima instancia del sector de los profesionales en salud, a una reunión a celebrarse mañana, miércoles, en Cochabamba para hablar del Sistema Único de Salud (SUS), el seguro universal que el Gobierno pondrá en vigencia desde 2019.

Empero, no hay certeza de que el Conasa (aglutina a todos los colegios médicos nacionales y a los sindicatos del sector público y de la seguridad social) asista al encuentro, pues sus dirigentes esperaban hasta ayer que el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, les respondiera una carta en la que solicitaban una reunión previa y la firma de un convenio de siete puntos antes de sentarse a hablar del seguro universal destinado para 5,5 millones de personas que no tienen acceso gratuito a la salud.

Los médicos demandan conocer de dónde saldrá el financiamiento del SUS sostenible en el tiempo; piden garantizar la dotación de recursos humanos; infraestructura, equipamiento y medicamentos; que el SUS se enmarque en una ley; la inclusión de todos los profesionales en salud pública a la Ley General del Trabajo; el respeto a la Ley 3131 del ejercicio médico profesional y el concurso de méritos para todos los cargos del sistema de salud.

Deficiencia estructural

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico Nacional, manifestó que el actual sistema de salud está en crisis, que si no se arregla no se podrá implementar el seguro de forma eficiente.

“Estamos esperando la respuesta del ministro; si no responde, no asistiremos a la reunión”, aseguró Viruez.

Herman Jiménez, secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz, indicó que los siete puntos señalados en un párrafo anterior son la base para sentarse a discutir en las mesas técnicas que propone el Gobierno.

“Tocar otros temas es una falta de seriedad de parte del Gobierno. Sabemos que la implementación del SUS puede ser progresiva, pero tenemos que dar solución a todos estos puntos para arrancar. No nos oponemos al seguro universal, pero queremos que se implemente en las mejores condiciones. En caso de que el ministerio no quiera tratar estos puntos tendríamos que declarar el paro de 72 horas de forma inmediata. Vamos a seguir presionando al Gobierno porque sabemos que en estas condiciones no es viable un seguro universal, tiene que mejorar el presupuesto, que es el más bajo de Latinoamérica”, indicó Jiménez.

Sin argumentos, dice Terrazas

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo desconocer de manera oficial las condicionantes de los médicos para asistir al diálogo convocado por la cartera estatal de Salud, pero espera que los directivos del Conasa se hagan presentes en el encuentro.

“Esperamos que no haya condiciones para establecer el diálogo. Con respecto a la Ley 3131, no existe la intención de anularla. Lamentamos algunas declaraciones de los colegios médicos de Santa Cruz y La Paz, porque están utilizando la mentira. Han dicho que vamos a despedir al personal, que vamos poner contratos en línea, y nunca hemos mencionado eso en las reuniones; vamos a asimilar paulatinamente el recurso humano, además de la asignación extra del crecimiento vegetativo del personal. Como no hay argumentos fuertes para estar en contra del SUS están tratando de sembrar mentiras e incertidumbre para movilizar gente”, expresó Terrazas.

