Mujer abusada por encargo denuncia obstrucción de la justicia y teme por su vida

Foto: captura de pantalla (eju.tv)

La Paz, 27 de diciembre (ANF).- La mujer que fue violada por encargo de su esposo denunció que no recibió ayuda de la policía y que la fiscalía y la juez del caso actualmente obstaculizan su pedido de justicia, ya que hasta el momento no le facilitan el cuaderno de investigación.

“La jueza del caso no quiso facilitarle el cuaderno de investigación, me dice cada vez que no está listo, además los fiscales me dijeron que haga lo que haga no voy a conseguir nada”, lamentó la víctima.

El 23 de diciembre se conoció que Roberto F., quien pagó a un tercero para que viole a su esposa en Santa Cruz, fue beneficiado con arresto domiciliario pese a haber planificado el vejamen sexual.

Roberto habría solicitado tiempo antes a su pareja cumplir una “fantasía” teniendo relaciones con otro hombre u otra mujer, sin embargo ante la negativa, el acusado planificó el delito.

La mujer denunció que el día del hecho, el 9 de diciembre, al enterarse de los sucedido, se puso histérica y su esposo llamó a la policía, que incluso intentó enmanillarla y no hizo nada ante sus denuncias.

“Veo favoritismo a mi esposo porque el día en que él salió libre todos se rieron en mi cara”, contó a Detrás de la Verdad.

Pide justicia y garantías porque teme por su vida y la de sus hijas que son menores de edad. Recibe amenazas de la familia de su esposo a quien considera un enfermo.

“Yo pido que se haga justicia porque ese hombre es muy peligroso, también quiero la custodia de mis dos hijas, lo que quiero es divorciarme, ese hombre es un sicópata, un enfermo, temo por la vida de mis hijas, temo por mi vida, he recibido amenazas de sus familiares”, dijo.

La mujer pidió la intervención del ministro de Justicia, Héctor Arce, para que interponga acciones, ya que ella se encuentra desprotegida y discriminada como mujer por el tribunal en el que se encuentra la causa.