Navidad: Población pide al presidente Evo Morales escuchar al pueblo

Conflictos debilitan al Gobierno boliviano.





POBLACIÓN PACEÑA.

Descontento y preocupación, así recibe gran parte de la población la fiesta más importante y esperada del año: la Navidad que por los conflictos político – sociales empañan este día con la habilitación de Evo Morales a una cuarta elección consecutiva, intención que solo causó más división en los bolivianos que piden al Jefe de Estado escuchar al pueblo.

“Es preocupante lo que está pasando, creo que estas fiestas debería reflexionar el Presidente y dejar a otros que puedan postularse, no es justo que unos celebren Navidad junto a su familia y otros en huelga de hambre, creo que es necesario que el Gobierno ponga la mano al pecho para que no haya ni un boliviano que este triste en Navidad”, opinó Nancy Laura.

El pedido de desistir de su candidatura, tanto al Presidente como al Vicepresidente es importante porque estos ciudadanos, dijo Alejandro Torrez, un ciudadano que hace una comparación entre el año 2017 que se vivió el conflicto con los médicos por la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.

“En el transcurso de todo este tiempo, podía haber solucionado el presidente Evo Morales este problema con los comités cívicos, pero parece que no le importa, igual que el año pasado vamos a pasar Navidad con los problemas, ya debería el presidente y vicepresidente renunciar y no ser candidatos por el 21-F dijo No”, dijo Torrez.

Después de casi tres años, está presente en los ciudadanos el referéndum del 2016, en que se decidió que el Presidente y Vicepresidente no pueden volver a repostular, dijo Sandra Arteaga, quien duda de la validez del voto que emiten lo bolivianos.

“Si el voto de los bolivianos no vale nada, entonces para qué votamos, para que vamos a elegir, si no se respeta, por eso es que no queremos que vaya a la repostulación el Presidente porque eso le dijimos el 2016, con el referéndum, ya no se puede repostular y no puede ser que de paso los insulte a los huelguista, se hace la burla de ellos”, afirmó Arteaga.

Algunos ciudadanos califican como una soberbia la actitud del Presidente y Vicepresidente, arguyendo que están queriendo ocultar la corrupción y no dejar el poder, dijo Rubén Callizaya “es por soberbia del Presidente y Vicepresidente ¿Por qué no quieren soltar el poder, qué quieren ocultar, los casos de corrupción?”.

La falta de estabilidad y el golpe a la democracia, son fundamentos que caracterizan a este “régimen”, que por segundo año consecutivo pasaremos estas fiestas de fin de año, con bolivianos que están en acciones de defensa de la democracia y la Constitución, afirmaron diputados de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos y Amílcar Barral.

El Diario / La Paz