No dejaron dormir a Avilés en Cochabamba

El presidente del club tarijeño denunció que sus jugadores fueron víctimas de supuestos hinchas de Always Ready, que llegaron hasta su hostal para incomodarlos.

Aproximadamente a las 3:00 de este martes, supuestos hinchas de Always Ready llegaron hasta el hostal donde se aloja Avilés Industrial en Cochabamba -Colonial Victoria- para incomodarlos con petardos y no dejarlos dormir. El presidente del club, Freddy Vitty, sentó la denuncia e hizo arrestar a tres de los supuestos autores. Según el dirigente, en La Paz sucedió lo mismo.

Lamentando que sus futbolistas no hubieran descansado bien para el partido de este martes (15:30), que se disputará en el Félix Capriles, el titular de la institución tarijeña relató a DIEZ.bo lo que sucedió. “Varios hinchas del equipo de Always lanzaron proyectiles hacia el hotel de concentración. Repudiamos que actos así ocurran en la previa de un partido importante”, dijo molesto el dirigente.

Vitty añadió que hay tres detenidos en las dependencias de la FELCV, de la ciudad valluna. “Tuvimos que agarrar a tres de estos vándalos para ver si así escarmientan”, señaló. También afirmó que lo mismo sucedió en la sede de Gobierno. “Cuando estábamos en La Paz, sucedió lo mismo, pedimos que se sancione estos actos”, apuntó.

Los integrantes del primer equipo de Avilés están en buenas condiciones, no sufrieron daños físicos. “Estos actos no hacen más fuertes, iremos con todo en contra de estos vándalos, demostraremos que sus ofensas no nos intimidan”, finalizó Vitty.

