‘No son humanos’, García Linera está horrorizado con el caso de violación en Santa Cruz

El vicepresidente dice que los jóvenes involucrados regresaron a sus impulsos primates. Cree que existen un conjunto de “malformaciones heredadas” en el ámbito familiar



La segunda autoridad condenó que el hecho involucre a jóvenes “modernos”. Foto: archivo.





Exteriorizó su asombro y condena. La segunda autoridad nacional, Álvaro García Linera, dijo estar “horrorizado” frente a la denuncia de una violación grupal a una joven en un motel en Santa Cruz. Afirmó que algunos aspectos de la familia boliviana están mal.

“Estoy horrorizado por lo que ha sucedido en Santa Cruz, pero ayer vi en un periódico que no había sido el único caso, hay una larga lista de abusos colectivos. Se imagina ese nivel de cobardía, de ausencia de hombría, para asediar y atacar a una mujer. No es humano eso, esas cosas se dan en el ámbito de los animales, estoy horrorizado, no entiendo que ha pasado en la mente y en la familia de esos jóvenes”, señaló en conferencia de prensa.

Resaltó que Bolivia está bien en el ámbito económico, que la política “no es lo más importante”, pero que en el ámbito familiar la sociedad en el país tiene varias falencias que deben ser resueltas durante 2019. Advierte la existencia de un “conjunto de malformaciones” heredadas en el ámbito educativo al interior de cada hogar.

“Lo terrible es que los involucrados sean unos jóvenes modernos, vinculados al mundo globalizado, a las aplicaciones, al internet, al WhatsApp, pero en su comportamiento hay regresado a sus impulsos de primates, no son seres humanos en sentido pleno y si es el padre, tío, sobrino, peor aún”, deploró.

No reparó en adjetivos, calificando el hecho con un “acto abominable” e instó a las personas a ponerse “en la situación de qué pasaría si eso le hacen a su madre, aplaudiría, se reiría, o a su novia, qué haría si la atacan así, la drogan, la pegan, diría qué bien”

“Es un tema de indignación, actos abominables no son aceptables, no son humanos (…) Todos tenemos que pararnos, tenemos que indignarnos, que sepan que es un delito abominable. Hay que parar esa barbaridad, este es nuestro gran reto”, concluyó.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco

