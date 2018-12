El Bunker

18/12/2018

Víctor Hugo Valda, vocero de la Coordinadora por la Libertad y Democracia en una entrevista en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, dijo que hay motivos para estar tentado a sentir resentimiento contra el presidente Evo Morales, pero que ora todos los días para no sentirlo.

“Oro todos los días para no tener ningún resentimiento contra Evo Morales porque pienso que eso daña al que lo siente, sin lugar a dudas la tentación hay porque vemos un hombre soberbio que dijo que iba a gobernar obedeciendo al pueblo, que iba hacer el bien y ha pasado todo lo contrario, ha pisoteado al pueblo, al voto del ciudadano y a la Constitución”,indicó.

Asimismo, aclaró que no están luchando en contra del presidente ni del MAS, sino que están defendiendo un principio. “Estamos defendiendo un principio, no estamos yendo en contra de nadie, no estamos pidiendo que el presidente renuncie sino que cumpla su mandato, ya son más de 12 años, cúmplalo señor Morales y Lineras,acaso su partido no tiene gente que son líderes”.

Nada los detiene

El jueves 13 de diciembre se inició una huelga de hambre indefinida y pacífica en defensa de la democracia y del voto del referéndum del 21F. Hoy van por el sexto día de huelga.

Valda, manifestó que la lucha es difícil pero que está recibiendo apoyo de la familia y de la población. “Ha pasado la etapa del sufrimiento físico, ahora es la parte psicológica por estar lejos de la familia, pero esto vale la pena porque no solo es el tema de mi voto se respeta, se trata de dejar un futuro para nuestros hijos y familia, de que en Bolivia no se ultrajen los derechos humanos y de preservar la dignidad de todos los bolivianos”.

Por último, el activista hizo un llamado a toda la población para unirse y apoyar la medida. “Llamo a los ciudadanos a sumarse a la huelga de hambre y a que oren por nosotros para que tengamos fortaleza y perseverancia en la lucha por todos nuestros hijos y familias”.