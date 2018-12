Pablo Escobar, ¿el nuevo DT de The Strongest?

El paraguayo naturalizado boliviano se despidió este lunes como futbolista, pero César Farías lo anunció como su reemplazante en la dirección técnica. Puede ser oficializado hasta el jueves.

DIEZ / EFE

¿The Strongest ya tiene nuevo DT? Todo apunta a que Pablo Daniel Escobar será el reemplazante de César Farías, que dirigirá a la selección boliviana oficialmente tras el final del torneo Clausura, en el banquillo atigrado. La dirigencia no lo ha confirmado, pero en la despedida del ‘Pájaro’ como futbolista se lanzaron frases que lo dan por hecho. Sería presentado el jueves.

La primera en dar pistas claras fue Inés, la esposa de César Salinas, que manifestó sus esperanzas de que Escobar comande al plantel atigrado. “Un reconocimiento de la familia atigrada, espero que te vaya bien en tu vida y, Dios mediante, seas el nuevo DT de nuestro Tigre”, expresó la ‘primera dama’ del balompié nacional, en el homenaje al jugador guaraní.

Después salió Farías y lanzó la noticia, que se la conocía en los pasillos. “No quiero hablar del pasado, sino de lo que viene y no me importa lo que digan. Te lo pido como stronguista, Pablito dale al Tigre los mismos títulos que le diste como jugador, ahora como entrenador”, disparó el venezolano, que dirigirá por última vez al atigrado ante Blooming este miércoles (20:00).

Los presentadores del acto aclararon aún más el panorama, si bien primeramente dijeron que por temas legales no podían mencionarlo, después de la frase de Farías no tuvieron reparo en decirlo. “Lo dijo el profe (Farías), no tenía que saberse, pero ya lo dijeron todos, fuerte el aplauso para el nuevo entrenador del Club Strongest”, exclamaron los maestros de ceremonia de la noche especial para Escobar.

El también exseleccionado boliviano quiso salir del paso diciendo: “Aún no firmé profe, así que no sé, si seré el entrenador. Si llego a tomar ese paso, los invito a unirnos como familia. Sé que nos tienen que exigir resultados, pero cuando estamos unidos somos los más fuertes”, dijo Pablo delante de su familia, amigos e hinchas.

Escobar se emociona hasta las lágrimas en su despedida

El homenaje transcurrió en medio de vídeos y fotografías que reflejaron los inicios del ‘Pájaro’ en el fútbol, así como sus 20 años de trayectoria profesional y los mejores goles que hizo dentro y fuera de Bolivia, con dos presentadores que le hacían preguntas emulando una entrevista.

También se proyectaron sendos mensajes que filmaron sus actuales compañeros de equipo, como Marvin Bejarano, WÁlter Veizaga, Rodrigo Vargas Touchard, el brasileño-boliviano Fernando Marteli o el experimentado guardameta Daniel Vaca, entre otros.

También se despidieron de esta forma el técnico argentino Néstor Craviotto, el español Xabier Azkargorta y el centrocampista Alejandro Chumacero, que milita en el fútbol mexicano, y otros varios amigos y excompañeros que tuvo en su trayectoria.

Las lágrimas de Escobar fueron incontenibles cuando se proyectaron los mensajes de sus padres, su esposa, sus hijos y sus hermanos.

El ‘Pájaro’ Escobar obtuvo cinco títulos con la camiseta del The Strongest y se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo al ser el que más partidos ha disputado y el que más goles ha anotado.

Escobar militó en el Olimpia y el Cerro Porteño paraguayos, el Ponte Preta y Botafogo brasileños, entre otros clubes, y también fue parte de la selección boliviana.

Fuente: diez.bo