Para la FBF, Universitario descendió y Destroyers al indirecto

Envió la tabla del sistema Comet (la U con 31 puntos) apoyándose además en el fallo que emitió el Tribunal. "Los tres puntos ya fueron quitados", dijo Julio Goytia. La comisión técnica tiene observaciones.

DIEZ

El 1-1 entre Universitario y Destroyers en el Tahuichi, disparó una serie de dudas sobre si el equipo capitalino descendió o si hay un partido extra entre ambos para ver quién baja de categoría. Sin embargo, desde la FBF han sido claro que el fallo que emitió el Tribunal de Disciplina Deportiva (TSDD), es el que se respeta. Julio Goytia, presidente de este tribunal en contacto con DIEZ fue tajante: “El fallo establece una quita de tres puntos”, sostuvo.

Sin embargo, desde la comisión técnica de la FBF que es la que debería haber actualizado la nueva tabla, han informado que no lo han hecho porque hay observaciones. “Nos tenemos que reunir todos porque en el fallo hay solo dos firmas”, dijo Javier Suárez, que comanda esta comisión. Goytia confirmó la versión de Suárez; sin embargo, la tercera fue enviada con una justificación.

La quita de puntos a la ‘U’ es porque no le pagó $us 42.000 al técnico Óscar Sanz y de acuerdo a las resoluciones del TSDD Universitario no fue el único sancionado ya que le restaron tres puntos a Petrolero y seis a Ciclón, también por deudas. Desde la FBF también le han confirmado a DIEZ que la única manera de que se reviertan estos tres puntos es con otro fallo. Además de Goytia, votó a favor de la quita de puntos el doctor Égüez. Calleja, fue en contra.

“Le pedimos que justifique por qué no estaba de acuerdo y eso fue lo que hizo”, añadió Goytia ratificando las dos firmas y que la tercera vino en un informe. La situación también dejó en evidencia la ‘discordia’ que en estos momentos existe dentro de la comisión técnica de la División Profesional, ya que hay miembros que exigieron el cumplimiento del fallo de inmediato con la tabla, mientras otros optaron por esperar por la observación de las firmas.

Lo concreto es que para la FBF -que oficialmente no habló y que se limitó a decir que estaba claro el fallo del TSDD- Universitario es el que desciende. Es más, está en los preparativos para el sorteo de mañana en Cochabamba donde se definirá quién comienza de local, si Avilés o Destroyers que jugará el indirecto.

Destroyers y Universitario empataron en el Tahuichi

Nadie celebró. El empate a un gol entre Destroyers y Universitario origina que el cuadro capitalino descienda de categoría porque se confirmó la quita de los tres puntos de parte del TSDD (impago de 42.000 dólares al entrenador Óscar Sanz) y los ‘cuchuquis’ tendrán que enfrentar al subcampeón de la Copa Simón Bolívar para intentar mantenerse en la División Profesional.

Increíble, Destroyers tuvo todo para salir airoso de este encuentro y zafar en esta última fecha el descenso, sin embargo, por sus yerros defensivos y ofensivos lo dejan nuevamente en la cornisa y con el riesgo de descender si no logra superar esta última oportunidad que le queda.

El equipo ‘aurinegro’ encaró este compromiso con una actitud muy timorata. Esto originó que a los cinco minutos encaje un gol en contra mediante el atacante Adriel Fernández, que aprovechó un desacierto defensivo del cuadro local, para abrir el marcador.

Aún sin mostrar consistencia, el representativo local logró la paridad a los 42 minutos gracias a un certero cabezazo del atacante brasileño Jefferson Tavares, quien aprovechó muy bien un centro preciso del lateral Santos Navarro para devolverle la alegría a sus compañeros y sobre todo a la hinchada destroyana que sufrió en las graderías. Al final fue 1-1, Universitario pierde su plaza en la División Profesional y Destroyers peleará la categoría con el tarijeño Avilés.

Fuente: diez.bo