Presidente dice que el PIB de Bolivia subió a $us 40.500 MM, 6,7% más que en 2017

Morales revela que el PIB subió a $us 40.500 MM, 6,7% más que en 2017

El valor subió 4,5 veces con relación a 2005, según los datos del Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió su proyección de crecimiento de Bolivia para 2018, de 4,3% a 4,5%.

Crecimiento económico





El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia alcanzó un nuevo récord en 2018, afirmó el presidente Evo Morales, quien dijo que este indicador llegó a $us 40.500 millones, frente a los $us 37.782 millones de 2017, es decir $us 2.718 millones más, un 6,7% de aumento.

El Mandatario reveló anoche el dato preliminar durante una concentración de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Quillacollo, Cochabamba, donde se celebró los 13 años de la primera victoria electoral que obtuvo y que se lo denominó el “Día de la revolución democrática y cultural”.

“Un solo dato, podemos recordar tantos datos, en 180 años nos dejaron con $us 9.500 millones del PIB, hace un momento me comuniqué con el gabinete económico, este año hemos llegado a $us 40.500 millones de Producto Interno Bruto, esa es la lucha del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano”, sostuvo.

Con el valor del PIB dado a conocer por Morales se tiene que el PIB per cápita llega este año a $us 3.581, si se toma en cuenta que la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) para esta gestión asciende a 11.307.314 habitantes. El año pasado, este indicador llegó a $us 3.390, según el dato preliminar que fue publicado por el portal digital del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el libro 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento de la región.

“De $us 9.500 millones (del PIB en 2005, se subió) a 40.500 millones de dólares del PIB (en 2018), datos históricos, datos inéditos”, es decir un incremento de 4,5 veces más con relación a hace 13 años, resaltó en su discurso el Presidente, quien arribó de Montevideo, Uruguay, donde participó de la LIII Cumbre de la unión aduanera del bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Según la tabla del comportamiento del PIB, desde 2006 este indicador macroeconómico tuvo un constante crecimiento, aunque muy leve entre 2014 y 2016 (revisar infografía). El Jefe del Estado destacó la nacionalización de los hidrocarburos, en 2006, como uno de los puntales para el crecimiento de la economía boliviana





El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió su proyección de crecimiento de Bolivia para 2018, de 4,3% a 4,5%. “Después de 15 años de fuerte crecimiento y reducción de la pobreza, Bolivia se enfrenta a un periodo más desafiante”, sostuvo el organismo en un informe anual.

El FMI señaló que el porcentaje de crecimiento para Bolivia es “una de las tasas más altas de la región”, como un resultado de la política de redistribución interna mediante bonos, entre ellos el pago del segundo aguinaldo, y un sólido desempeño del sector agrícola.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018, tiene como previsión que Bolivia ocupará el segundo lugar de crecimiento económico entre los países sudamericanos, con 4,3%, solo detrás de Paraguay (4,4%).

“El crecimiento económico sostenido registrado por Bolivia en los últimos años se atribuye a la demanda interna que alcanzó incidencias superiores a 4,5 puntos porcentuales, contrario a las exportaciones que registraron cifras negativas en el aporte al crecimiento económico”, indica el documento del Ministerio de Economía.

El ministro del área, Mario Guillén, dijo en noviembre que el PIB de Bolivia puede superar los $us 40.000 millones para un crecimiento económico de 4,7%. Asimismo, la ley del presupuesto del Estado para 2019, que será tratada por la Asamblea Legislativa, prevé también un crecimiento de 4,7%, mientras que la inversión pública subirá de $us 6.000 millones a $us 6.510 millones. Se mantiene el pago de los bonos sociales y se prevé una inflación de 4,04%.

La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz