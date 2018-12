“Que los hinchas sigan confiando porque ha comenzado la cosecha”

El presidente de Blooming confirmó que solo un 15% del platel que acabó jugando se lo cambiará. De los extranjeros se aseguró a Latorre y van por Gustavo Britos y tres foráneos más.

Mauricio Cambará

En Blooming hay entusiasmo para lo que se viene. Juan Jordán, el presidente del club, dice que es tiempo de cosecha y que para 2019 van por ser grandes protagonistas para devolverle a los hinchas el apoyo contante. “Tenemos patrimonios que son tangibles”, sostiene. Habla de los refuerzos que llegarán y de la situación de Paúl Arana y Leo Vaca, dos de los mejores en este 2018.

¿Qué tipo de plantel apuesta a estructurar el directorio?

Vamos a cambiar el plantel un 15%, porque de los 40 jugadores que tenemos -de los cuales el 70% son jóvenes-, en su mayoría son de la cantera. La idea es cambiar entre cinco y seis jugadores, entre ellos varios extranjeros. Con el que sí renovamos es con Cristhian Latorre y estamos viendo la continuidad de Gustavo Britos; los demás foráneos se están consiguiendo equipos. Ya contratamos a Gabriel Ríos, que ya estuvo antes entrenándose acá, y estamos a la espera de confirmar tres extranjeros más.

¿Cuál es la situación específica de Leo Vaca y Paúl Arano?

Lo dije porque el proyecto lo establece así: todos los jugadores de Blooming son transferibles siempre y cuando paguen lo que el club cree que es conveniente. En un 95%, los jugadores tienen contratos por más de dos años, no es el caso de Leo Vaca, con el que tenemos un vínculo hasta junio de 2019; con él hemos hablado y no quiere seguir en el fútbol nacional, aunque si se queda será en Blooming. Tiene varias propuestas de afuera y estamos esperando porque ya pusimos un precio por el préstamo y por la venta.

¿Qué pasa si se va?

Desde su desprendimiento y por el cariño que le tiene al club donde terminó de formarse, se ha comprometido con Blooming que si se va a préstamo, firmará por un año más para volver al club en caso de que no se concrete la opción de venta. Quiere decir que si este año sale y en diciembre no hacen uso de la compra, él volverá al club.

¿Y lo de Paúl Arano?

También hay propuestas del exterior, pero nada concreto. Arano tiene tres años más de contrato con el club y estamos esperando que hasta el miércoles esté clara su situación, como la de Vaca. Lo que está claro es que el 2 de enero se comienza con la revisión médica y el 3 el trabajo en nuestro club, que cuenta con albergue e instalaciones apropiadas para la concentración cerrada.

¿Cómo se manejó la salida de José Sagredo al Tigre?

Con The Strongest el negocio es de 30.000 dólares a la firma del contrato por el 50% del pase del jugador, más la ficha del jugador Saldías que Blooming tenía la opción de compra hasta el 31 de diciembre y es como si el club estuviera haciendo esa opción.

¿Cómo está el presupuesto del plantel para no tener inconvenientes económicos?

Está más real que nunca con base en los ingresos que tenemos. La planilla no va a exceder los 85.000 dólares y será competitiva, porque nosotros tenemos jugadores entre dos y tres años de fútbol y todos acordes con la realidad del fútbol nacional, porque aunque no lo crean, lo que encarece las planillas en Bolivia son justamente los nacionales. El presupuesto es real, está equilibrado con todos los ingresos de los socios, de la gente que va al estadio y de los sponsors. Esta dirigencia recién hará uso de esos patrocinadores porque desde que entramos, en año y medio solo recibimos $us 30.000 porque ya se había cobrado con anterioridad. Vamos a tener equilibrio y no vamos a tener problemas de sueldos durante el año.

¿Hoy Blooming tiene de dónde echar mano para el torneo?

Ahora sí, que los hinchas sigan confiando porque comenzó la cosecha y lo más interesante de este plan es que tenemos otros jóvenes esperando, haciendo fila para debutar y dar lo mejor que tienen. En la sub-19 Blooming ganó todo y son muchachos que están listos para debutar en primera.

¿Qué se debe esperar de este club para el próximo año?

Los hinchas están viendo el fruto del trabajo, todo es tangible, es real. En este momento, en la plantilla profesional tenemos 22 chicos de la cantera y hasta el miércoles vamos a tener muchas otras buenas noticias para los hinchas.

¿Los refuerzos llegan con el aval del DT Erwin Sánchez?

Todo es consensuado con Erwin; nosotros hacemos hasta lo imposible por traer lo que él quiere.

Fuente: diez.bo