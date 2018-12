Rabiot habría acordado el contrato con Barcelona

LAsí lo sostiene el diario”Le Parisien”. Ya tendría arreglado el salario y la prima.

EFE

El centrocampista francés Adrien Rabiot, del París Saint Germain (PSG), ha sentado las bases de un contrato con el Barcelona sobre salarios y una prima con ocasión de la firma, pese al desmentido del club español, afirma hoy “Le Parisien”.



El diario francés, que no da ninguna indicación de sus fuentes, señala que aunque por el momento no hay negociaciones entre el Barça y el PSG, la situación de Rabiot podría evolucionar “esta semana”.





“L’Équipe”, en paralelo, sostiene que pese a las negativas repetidas del entorno del internacional francés, desde hace semanas hay “discusiones” con el club catalán que podrían terminar en “un acuerdo contractual”.



El periódico deportivo puntualiza que hay otros clubes que no han abandonado la idea de hacerse con los servicios de Rabiot, y que a ese respecto ha habido “varios encuentros” con los dirigentes de Liverpool, además de que Tottenham y Juventus prestan atención a la evolución del asunto.





Estas reacciones de la prensa francesa llegan después de que el Barcelona negara ayer “cualquier tipo” de acuerdo con el centrocampista y de que precisara que los únicos contactos “con los responsables deportivos del PSG” tuvieron lugar en el mes de agosto y hace una semana.



El equipo de la capital francesa lo ha aparcado, de forma que su nombre no apareció en la ficha de los dos últimos partidos, contra el Orleans en la Copa de la Liga y contra el Nantes en el campeonato francés.



Su contrato con el PSG finaliza en junio y a partir de mañana, 1 de enero, será libre para poder suscribir un contrato con cualquier club con el que podría jugar a partir de la próxima temporada.



Pero en ese caso, correría el riesgo de no volver a ser alineado por el club de la capital francesa y durante un semestre vivir una sequía de competición.



Eso se evitaría con una salida rápida para otro club, que necesitaría un compromiso entre el PSG y un equipo comprador como el Barça, que lo podría utilizar de forma inmediata.



Para la formación francesa, ese escenario tendría la ventaja de recuperar por un jugador de la cantera algo de dinero muy necesario teniendo en cuenta las restricciones derivadas de las condiciones del juego limpio financiero.



Es verdad que las relaciones entre el PSG y el Barcelona no son las mejores después de que el primero fichara a Neymar en el verano de 2017.



El director deportivo del PSG, Antero Henrique, contó hace una quincena de días que Rabiot le había comunicado su deseo de irse de París.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar