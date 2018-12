Riesgo de más lluvias y crecida de ríos pone al Gobierno en apronte en tres regiones de Bolivia

El norte de La Paz, Cochabamba y Beni están en la mira del Ministerio de Defensa por el riesgo de crecida de ríos e inundaciones. Tipuani es, hasta la fecha, la región más afectada por el temporal, pero hay otras poblaciones cuyas vías se inundaron.

La lluvia afectó varias calles en la ciudad de Oruro.

El Gobierno se ha declarado en “apronte” en tres regiones del país -norte de La Paz, Cochabamba y Beni- ante el riesgo de más lluvias y crecidas de ríos que ya afectaron, por ejemplo, a la localidad de Tipuani, en La Paz, informó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Además, las constantes lluvias caídas en la noche del lunes y la madrugada del martes en ciudades como La Paz, Oruro y Cochabamba pusieron en situación de emergencia a sus municipalidades debido al volumen del agua, tanto en ríos como en calles.

Zavaleta indicó que las inundaciones no son de consideración, pero los servicios de Defensa Civil y las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de apronte ante cualquier contingencia.

‘‘(Las afectaciones) no son de la magnitud como en otros años, por ahora. No hemos necesitado declarar ningún municipio en emergencias ni en desastre. Pero no ha pasado lo peor, en diciembre y enero todavía va haber más lluvia, estamos en estado de apronte para responder ante cualquier eventualidad’’, dijo la autoridad.

Asimismo, informó que el caso de Tipuani no fue de gravedad. ‘‘Tipuani a sido una inundacion súbita de un dia, luego a bajado el agua y no ha habido mayores daños pero estamos en estado de apronte’’, apuntó.

Defensa alista un informe pormenorizado sobre los efectos de las lluvias que se hará conocer en las próximas horas en una conferencia de prensa.

El panorama de las regiones afectadas por el temporal de lluvias en el país es el siguiente:

Oruro

Representantes de los vecinos urgieron que se declare a la urbe como zona de emergencia ante la subida de las aguas en sus calles y avenidas, esto debido a los problemas con sus sietemas de drenaje. En tanto, el alcalde Saúl Aguilar vio la necesidad de declarar un estado de riesgo para recibir colaboración de todas las instituciones. “Vamos a tener maquinaria pesada de la gobernación, nos van ayudar diferentes instituciones, como el Ejército…’’, anunció.

Las calles y avenidas inundadas en la ciudad de Oruro, luego de las lluvias.

La Paz

En La Paz, la Red 114 atendió más de diez casos de inundaciones y obstrucciones en zonas como Obrajes, en el Distrito 3 en Agua de Vida de la Periférica, en Villa Armonía y un caso particular en Auquisamaña, por la filtración de agua con afectación a una vivienda contigua.

Cochabamba

En la ciudad del Valle las intensas lluvias registradas en la región de Entre Ríos terminaron con el desprendimiento de una parte de la plataforma caminera debido al colapso de una alcantarilla. Su reparación demandará cuatro semanas.

Parte de la estructura de la plataforma de la carretera de Entre Rios fue desprendida por el colapso de alcantarilla.

El Alto

Las lluvias afectaron en El Alto a la zona de Villa Tunari, del Distrito 4, donde varios vehículos quedaron parados por el caudal de agua concentrado en áreas de difícil acceso. Las viviendas también fueron afectadas y los vecinos tuvieron que rescatar algunas de sus pertenencias.

Las lluvias se prolongaron hasta la madrugada de este miércoles y afectaron a varias vías de esa urbe como las avenidas Juan Pablo II, Buenos Aires (Carretera a Laja) y la prolongación Juan Pablo II (carretera a Copacabana, av. Santa Fe, av. Costanera, av. Periférica, av. Panorámica norte, av. Simón Bolívar), entre muchas otras en el sector norte.

Lo propio sucedió en las avenidas 6 de marzo, Carretera a Viacha, Av. Bolivia, Av. Cívica, Av. Antofagasta, Av. Satélite, Av. Panorámica Sur, Av. Julio Cesar Valdez y Av. Cochabamba.

La zona de Villa Tunari, del Distrito 4, quedó anegada por las intesas lluvias.

Tupiza

En la tarde y parte de la noche del lunes, el Regimiento Chichas 7 de Caballería fue afectado por el golpe de la crécida de riachuelos en quebradas que convergieron en el caudal de la región. Lo propio pasó con las vías aledañas que se inundaron y causaron afectaciones a inmuebles y vecinos.

Las aguas recorrieron el interior del Regimiento Chichas 7 de Caballería en Tupiza.

Tipuani

El poblado del norte La Paz fue el más afectado hasta la fecha por el temporal de lluvia que causó la crecida del rio Tipuani y terminó colapsando 20 viviendas. Las autoridades municipales han instalado al menos tres albergues en el poblado para albergar a las 50 familias damnificadas. Por su lado, la Gobernación destinó maquinaria para hacer las reparaciones.

El poblado de Tipuani, luego del desborde del rio del mismo nombre.

Guanay

La población en este poblado también se ha visto afectada por las lluvias. Los drenajes de la urbe han colapsado, lo que provocó que las calles se inunden.

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz