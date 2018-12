Sedes-Santa Cruz. Monasterio: ‘Ya me cansé de pelear con el Ministerio de Salud’

Entrevista: Joaquín Monasterio, aún Director de Sedes

‘Ya me cansé de pelear con el Ministerio de Salud’

Cambio. Luego de 8 años renunció a la dirección del Sedes. El 2019 será asesor.

Santa Cruz. Luego de 8 años Joaquín Monasterio deja la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Aunque no se retira de la función pública pues desde el primer día del 2019 asumirá el cargo de asesor de la Secretaría Departamental de Salud. Aunque afirma que su retiro se debe principalmente a temas personales, reconoce que la forma de implementación del Seguro Universal de Salud (SUS) por parte de la instancia nacional, es otra de las razones.

¿Por qué se retira del Sedes?. Porque ya son casi 8 años. Ya está de buen tamaño. No hay que atornillarse en los cargos y ojalá que el presidente (del país) Evo Morales tome el ejemplo: Cumplir el trabajo y dejar el espacio a otros. Fundamentalmente eso. Voy a hacer un informe de gestión de todas las actividades la próxima semana. Hay logros importantes que se alcanzaron y la población debe saber. También mi principal preocupación es que la gente sea consciente de la situación en la que vivimos por eso las enfermedades epidémicas las controlamos porque la población nos acompañó.

¿Qué logro destaca de este tiempo de trabajo?. Lo que yo destaco es la profesionalidad, la capacidad técnica de los responsables de los distintos programas y unidades que tenemos (como Sedes). La gente es muy capaz. Nosotros marcamos rumbo a nivel nacional. La estrategia de control de la epidemia del dengue y todas las que vivieron dieron resultados y el gobierno nacional las copio para crear una política nacional, por ejemplo; contra el dengue. El resultado de nuestro trabajo es lo que tenemos ahora, ningún muerto por dengue, por rabia, hubo un trabajo muy profesional. También se trabajó con el sistema educativo, con niños que llevaron la enseñanza a sus padres. Todo esto nos permite a Santa Cruz tener los mejores indicadores de desarrollo humano del país. Tenemos la menor mortalidad materna, neonatal…

¿Su retiro es por motivos personales o por qué le ofrecieron la asesoría de salud?. Fue porque yo ya he cumplido mi tarea. Creo que en el Sedes ya hice todo lo que pude. Es personal mi decisión. Por otro lado, no estoy en condiciones anímicas para pelear con el Ministerio de Salud, ya me cansé. Quieren imponer un seguro a la fuerza. Yo no estoy para aceptar eso. Prefiero hacerme a un lado y tratar de seguir apoyando la gestión del Gobernador (Rubén Costas).

Entonces, ¿su renuncia tiene que ver con los cambios anunciados con la implementación del SUS?. Es un complemento a la decisión que yo ya estaba tomando de dejar hasta fin de año el Sedes para poder descansar un poco porque hay un trabajo muy recargado, especialmente de tipo burocrático que a mí me preocupa… no me preocupa sino me molesta. Prefiero trabajar en otro nivel. Eso sumó, la manera en la que el Gobierno Nacional quiere implementar una propuesta engañosa, mentirosa, no quiero que me tengan a mi como participante de eso.

¿Cuál sería su tarea específica como asesor?. Eso lo vamos a ver después…

¿Cómo asesor no tendría también que coordinar la transición hacia el SUS?. No estoy de acuerdo con aplicar el SUS, eso se lo digo de entrada. Creo que es una mentira, un engaño, eso tiene que venir después de que se arregle la crisis del sistema. En este momento el sistema no funciona. Con la Ley 475 se debe a los hospitales, entonces tampoco funcionará con el nuevo seguro, con la plata que están ofreciendo. Es solo una recta electoral.

Se indicó que su retiro se podría deber a ‘posibles futuros hechos de corrupción’ para recaudar por la proximidad de las elecciones, ¿qué opina? Yo no hago caso a lo que dicen los del MAS (Movimiento Al Socialismo), ellos están buscando por todos los medios enturbiar la gestión. No tiene nada que ver. Son especulaciones.

