Jorge Roberto Márquez Meruvia



El martes 4 de diciembre del año en curso el Tribunal Supremo Electoral antes del plazo establecido (ya que la fecha de habilitación de candidatos según el calendario era el sábado 8),adelantó su trabajo por motivos de seguridad, debido a las presiones de activistas y plataformas tanto por la vigilia en puertas del T.S.E. y las marchas que salieron de Konani y Chaparina; tampoco, podemos olvidar las triquiñuelas del gobierno central contra los vocales del Órgano Electoral Plurinacional. La habilitación del binomio del Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera no era una sorpresa, era un hecho desde la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 que daba luz verde a la reelección de la dupla de gobierno. Debemos recordar que la sentencia del T.C.P. es de carácter obligatorio y vinculante, siendo el ardid gubernamental para tal efecto.

El TSE simplemente “realizó su trabajo”;empero, al parecer olvidó de manera muy generosa la sentencia 0039/2018 que los obliga a restituir la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista.Esto último puede abrir las puertas de un juicio de responsabilidades a sus vocales, lo cual sería muy favorable para el gobierno. Al ya existir dudas sobre el accionar de la mayoría de los vocales y la atolondrada y desordenada defensa del 21F y la democracia por parte de activistas, plataformas y la ciudadanía en su conjunto, el gobierno central puede encontrar una veta para explotar sin ningún tipo de reparos. Hay caos bajo los cielos y eso es maravilloso para el M.A.S.

¿Qué hacer? Es la pregunta que anda dando vueltas para la organización de la resistencia, ya que la defensa del 21F y la democracia será una batalla de largo plazo. En octubre de 2019 vendrá recién el drama que todos estamos esperando expectantes. Hasta eso, tenemos un tiempo de trabajo el cual debemos explotarlo al máximo. No podemos volver a ser presa de nuestras emociones y llevar a la turbamulta a realizar actos vandálicos, el salir a las calles no es simplemente salir con furia y rabia para mostrar el descontento con la coyuntura política, sino, que plantea retos y desafíos. Tal como menciona H.C.F. Mansilla: «Sus procedimientos de protesta dejan ver un tinte religioso y arcaico:son procesiones, marchas, ayunos, huelgas de hambre, auto-inmolaciones,crucifixiones y demás actuaciones rituales que tratan de provocar la conmiseración del prójimo. Ya que no existe una acumulación cognoscitiva con la intención práctico-pragmática, que les enseñe a evitar sacrificios inútiles, reproducen estas prácticas como si fuese la primera vez, con un despilfarro de costes y esfuerzos.»

Ante el caos que estamos viviendo,necesitamos un poco de sensatez. No es necesario que vayamos a redescubrir el agua tibia, ni jugarnos por el empirismo en estos momentos de crisis que vivimos la gran mayoría de los bolivianos. Ya existen métodos para deshacerse de los tiranos que quieren atornillarse en el poder. Es momento de que seamos inteligentes y utilicemos los métodos que nos da la modernidad para plantear la resistencia. Existe un texto bastante interesante que puede servirnos para proseguir la lucha es “De la dictadura a la democracia.Un sistema conceptual para la liberación” de Gene Sharp, que tiene como base la lucha no violenta. El texto también nos menciona lo importante de la planificación de la estrategia y no dejar la lucha a la espontaneidad de la emoción del momento.

Estamos viviendo momentos cruciales yes necesario dejar de improvisar y tener la madurez necesaria para defender las libertades y la democracia. Basta de que la rabia y la furia tomen las calles.