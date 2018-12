Sesenta años “inventando” y “resolviendo” para sobrevivir en Cuba

Los universitarios ven la situación con un poco más de perspectiva pero con el mismo ahogo. Daymaris, una estudiante de medicina, que encuentro cerca de la facultad, es un buen ejemplo de los que critican pero reconocen algunos logros. “A la Revolución le tenemos que agradecer la posibilidad que nos da de estudiar gratis. Mi abuelo era un guajiro (campesino), mi padre fue un trabajador industrial y yo voy a ser una médica. Eso no se consigue en tres generaciones en cualquier país. Pero para llegar a este punto hubo que hacer mucho sacrificio. Todos hicimos grandes sacrificios. Yo era pequeña, pero me acuerdo de la falta de comida, electricidad, transporte, todo. Bueno, ahora nosotros queremos vivir mejor. Tiene que haber una vida mejor. Estamos bien agradecidos pero creemos que tenemos el derecho a estar mejor. ¿Con Raúl? ¡Pero si aquí no ha cambiado nada!“, me cuenta Daymaris mientras caminamos hacia la calle 23, donde tendrá que esperar “la guagua” (el colectivo) para regresar a su casa en el barrio de Playa.