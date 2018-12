Si el MAS no gana elecciones 2019, Torrico: “Un próximo gobierno tendría mucho conflicto”

El asambleísta departamental dijo que si el 2019 no son favorecidos con el voto se irán tranquilos a sus casas; el senador Murillo no cree en esa versión.

El asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico. Foto: ANF

La Paz, 18 de diciembre (ANF).- El asambleísta departamental, Gustavo Torrico (MAS), manifestó que si el MAS no vuelve a ser Gobierno el 2020, la próxima administración del Estado conducida por la oposición enfrentará conflictos y un complicado escenario de gobernabilidad.

“Tendría mucho conflicto un próximo gobierno (que no sea el MAS), puede ser que tenga los planes de bandearse también, pero más allá de eso será muy complicado”, declaró a ANF Torrico, al señalar que no se trata de una amenaza sino de ver el escenario político futuro.

Precisó que el MAS-IPSP tiene una forma de gobernar, porque la administración del Estado ahora es cercana a los gobiernos autónomos municipales y a las juntas vecinales entre otras organizaciones, – por ejemplo- con el plan Bolivia cambia, Evo cumple, “que vamos a decir: ¿Mesa cumple?” dijo Torrico en tono jocoso. “

El también exdiputado añadió que en octubre de 2019, la población tendrá la posibilidad de elegir entre uno y otro modelo de Estado, y en la hipótesis de que el MAS pierda las elecciones se irán “tranquilos a su casa”.

“Si no somos favorecidos (con el voto), que nosotros sabemos que sí, nos iremos tranquilos a nuestra casa”, afirmó el asambleísta departamental.

Sin embargo, el senador Arturo Murillo no le cree, porque el MAS ha comprometido su palabra y no ha cumplido cada vez que el presidente Evo Morales y vicepresidente, Álvaro García Linera anunciaron que no repostularían por otro mandato más.

“A mi amigo ‘satanás’ cómo le voy a creer, hay dos cosas claras, la oposición no va a ganar el 2019, se está montado el fraude, la prueba clara es el Tribunal Supremo Electoral; si el fraude no puede ser controlado por la molestia de la población (…), se va a hacer una ampliación de mandato con cualquier pretexto”, sostuvo Murillo.

¿Se entregará el poder, si pierde el MAS en las elecciones? Fue consultado Torrico, a lo que respondió: “Si, si se entregará el poder”, comentó.

Pero Murillo insiste, que el Presidente y Vicepresidente “no están violando la Constitución para entregar la banda (presidencial) a nadie”, cree que están equivocados quienes piensan que el poder será recuperado democráticamente.

“La única forma de recuperar el poder es con la movilización en las calles sin violencia, pero todos mostrando la indignación”, por el incumplimiento del referéndum 21 de febrero de 2016.

Fuente: https://www.noticiasfides.com